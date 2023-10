Další obrovský úspěch si na své konto připsal klub Muay Thai Oolomouc. A postarala se o něj teprve jedenáctiletá Michaela Dostálová, která se minulý týden v Turecké Antalyi stala vicemistryní světa IFMA v thajském boxu v kategorii děti 10-11let a váze do 36kg.

Michaelá Dostálová | Foto: Deník/David Kubatík

„Tato členka C.M.T.A. reprezentace si napřed v semifinále poradila s ukrajinskou soupeřkou velice těsně na body 29:28, aby následně stejným poměrem prohrála ve finále. Je to pro nás velice trpká prohra, i trenéři si mysleli, že druhé a třetí kolo šlo ve finále jasně na naši stranu. Každopádně tohle už nezměníme. Pro nás všechny v klubu je to ale obrovská událost a velký úspěch. Vůbec poprvé jsme připravovali tak mladého bojovníka/bojovnici na tak velkou akci a Míša to zvládla skvěle," řekl šéftrenér klubu Tomáš Musil.

Je důležité zmínit, že v této kategorii nesmí bojovníci boxovat ani kopat na hlavu, takže je to hodně o kopech a práci v klinčích. Míša však ukázala, že má na to měřit se s konkurencí z celého světa.

„Možná si někdo může říct, jenom dva zápasy je druhá na světě, ale takhle se to vůbec nesmí vnímat. Za tímhle úspěchem je dlouhodobá práce trenérů v našem klubu, velké nasazení rodiny Míši a hlavně její samotná píle a odhodlání. Trénuje u nás pravidelně od šesti let, takže to prostě rozhodně zadarmo není. Pro nás je ještě cennější to, že Míša měla další dva neskutečně těžké zápasy. Je velice složité v tomhle věku a při takovém počtu zápasů, které má, shánět soupeřky," dodal ještě Tomáš Musil.

Závod, který se nevzdává. Jaký byl letošní Bobr cup a kdo vyhrál?

Každopádně to ale tímto úspěchem nekončí, naopak celé začíná. Míša bude mít v lednu dvanáct let a to už se smí boxovat a kopat i na hlavu Velmi se tak přiblíží klasickému thajskému boxu.

„Takže máme před sebou teď půl roku práce a budeme Míšu připravovat na její první zápas s údery na hlavu, který se uskuteční na domácím galavečeru MTO FIGHT NIGHT: Memoriálu Marka Tisoně ve čtvrtek 28. března 2024 v pavilonu A výstaviště Flora," uzavřel Tomáš Musil.