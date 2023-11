Na soupeře z Brna a poslední ligové finalisty narazily shodně v 10. extraligovém kole volejbalistky VK Šantovka Olomouc UP i TJ Sokol Šternberk. Olomoučanky doma hostily vicemistrovské Šelmy a stejně jako v Brně opět podlehly svému protivníkovi hladce 0:3. Sokol v repríze středečního brněnského duelu tentokrát zvládl pětisetový duel proti Královu Poli, úřadujícímu šampionovi oplatil těsnou porážku a zvítězil 3:2.

Volejbal Olomouc. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Mrzí nás moc, jak to dnes dopadlo. Mohly jsme podat mnohem lepší výkon. V podstatě vždy do půlky setu jsme se vždy držely, ale pak přišla série chyb na příjmu, na servisu nebo v útoku. V něm nám chyběla agresivita, doufám, že do příštího zápasu to napravíme a zlepšíme,“ říkala po utkání zklamaná kapitánka Olomouce Michaela Nečasová.

Olomoucký celek nastoupil v přímém přenosu ČT Sport proti třetímu týmu tabulky agresivně a ujal se vedení 4:1. Brno snížilo, ale Šantovka si držela náskok (8:6, 10:8), domácím hráčkám se dařily smeče a body sbírala hlavně Artyshuková. A právě zablokování ukrajinské blokařky a body z podání hostující kapitánky Markové znamenaly první vedení Šelem 12:10. Náskok hostí rostl dál, obrana Brna zastavila útok domácích a rázem tu bylo vedení Šelem o sedm bodů. Domácímu týmu nepomohly oddechové časy ani střídání a první set šel za Šelmami po jejich jasném vítězství 25:17.

Druhá část začala vyrovnaně, oba týmy se tahaly o každý bod. Hanačky utekly v polovině setu při servisu kapitánky Nečasové na 11:8. Šelmy nenechaly přesným útokem domácí celek odskočit a srovnaly na 13:13. Závěr byl vyrovnaný, za stavu 18:19 podávala domácí nahrávačka Shevkeneková, ale přišla ztráta. A Brno při servisu exolomoucké opory Janečkové získalo rozhodující náskok i ve druhém setu - 19:25.

Šantovka Olomouc se snažila získat třetí set, ale domácí družstvo mělo potíže na příjmu a prosadit se přes bloky Šelem bylo pro Hanačky stále těžší. Hosté naopak nápaditým útokem začali postupně získávat navrch. Za stavu 10:13 a poté 13:19 si bral oddechový čas trenér domácích Drešl. Více než zkorigování výsledku se ale Olomoučankám nepovedlo a Šelmy vyhrály v ve sportovní hale UP jasně 3:0.

„Utkání měl soupeř pod kontrolou. My jsme se na duel připravovali, věděli jsme o jeho silných stránkách, ale naše obrana nebyla dobrá. Některé míče byly do postavení, které jsme měli vybrat. Jsem zklamán z přístupu na servisu. Když hrajeme proti silnému celku, tak je základem zkusit je odtáhnout servisem od sítě, a my jsme naopak házeli servisové buchty do sítě. Musíme zamakat a pokusit se další zápas zvládnout lépe,“ okomentoval zápas ze svého pohledu i domácí lodivod Jan Drešl.

V dalším kole, které se odehraje už už v sobotu 25. listopadu, hostí Šantovka opět na domácí palubovce Olymp Praha.

VK Šantovka Olomouc UP - Šelmy Brno 0:3 (-17, -19, -19)

Rozhodčí: Velinov, Koutník.

Čas: 74 minut.

Diváci: 350.

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídaly: Kořínková, Šotkovská. Trenér: Jan Drešl.

Šelmy Brno: Šmídová, Janečková, Marková, Madsenová, Kelnárová, Širůčková. Libero: Chevalierová, Střídala: Benediktová. Trenér: Jaroslav Vlk.