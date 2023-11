Do konce první poloviny základní části míří Kooperativa NBL a dalším soupeřem hráčů týmu BK Redstone Olomoucko bude v 10. kole Písek. Nováček nejvyšší soutěže zatím patří mezi příjemná překvapení a předvádí skvělé výkony. V sedmi odehraných zápasech čtyřikrát zvítězil a dokázal porazit i mistrovskou Opavu. Atraktivní duel odstartuje už zítra od 18 hodin v Čajkaréně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Vstup do sezony Písku opravdu vyšel. Tým se dostal do velké pohody a je to vidět. Je úspěšný ve vyrovnaných koncovkách, své zápasy vyhrál vždy o pár bodů nebo poslední střelou. Tomu odpovídá sebevědomí hráčů,“ soudí trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Jihočeský nováček poměrně často praktikuje celoplošnou obranu, využívá zdvojování a v defenzivě střídá velký počet variant. Mladý tým s průměrem kolem dvaadvaceti let soutěž oživil a je pro každého protivníka nepříjemným soupeřem. „Hrají rychle, nebojí se střílet, jsou skvěle sehraní,“ uvědomuje si Hipsher.

Snažíme se teď hlavně vrátit si chuť ke hře, říká trenérka olomoucké Zory

Ve skvělé formě hrají především Vojtěch Sýkora a Martin Svoboda. Oba patří ve statistice užitečnosti do první pětky celé ligy, Sýkora vévodí tabulce rozehrávačů v počtu adresovaných asistencí. „Tomu bude odpovídat náš obranný herní plán, který budeme muset plnit, abychom mohli vyhrát. Navíc potřebujeme být pochopitelně produktivní v útoku,“ dodal na závěr kouč Hanáků.