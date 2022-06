„Vzpomínám na to moc krásně. Byl to zatím nejúžasnější moment mé sportovní kariéry. Pořád mě ale mrzí, v jakém režimu se to celé odehrávalo. To mě bude asi mrzet ještě dost dlouho. Na druhou stranu mi ale všichni známí a blízcí říkají, ‚Byla jsi na olympiádě, co víc ještě chceš‘," směje se česká sportovní naděje.