„Rozhodla jsem se ukončit kariéru kvůli svým dvěma prckům. Kluci mě doma potřebují a já chci být s nimi,“ vyprávěla tehdy smečařka VK UP Olomouc Jana Napolitano Šenková.

Po roce, kdy se volejbalové play-off nehraje z důvodu koronavirové krize, se stará o výuku svého staršího syna Marca, žáka druhé třídy základní školy.

„S výukou trochu bojujeme. Občas je lehce jiná představa, než jaké je nakonec uskutečnění,“ usmívá se.

SE ŠKOLOU POMÁHÁ BABIČKA

Bývalá profesionální volejbalistka musí učení syna skloubit se svým zaměstnáním, které vykonává z domu.

„Když jste doma s dítětem a nemusíte pracovat, tak je to určitě daleko snadnější, věnovat se s mladým škole. Takhle to musíme nějak nakombinovat. Se školou nám tak pomáhá babička, která tu je s námi,“ vysvětluje Napolitano Šenková.

Co je největší úskalí domácího vyučování?

„Synovi v hlavě ještě úplně nesepnulo, že se doma musí učit. První dny si myslel, že má úplné prázdniny, ale pomalu si to začíná uvědomovat a je to čím dál lepší a přistupuje k tomu zodpovědněji,“ pochvaluje si.

Úkolem pro každé dopoledne je zvládnout školní povinnosti, které paní učitelka posílá mailem.

„Relativně bez problémů zvládá hlavní předměty, jako čeština, matika, psaní, prvouka. Pak ale dostali za úkol například naučit se písničku do hudebky, nakreslit něco do výtvarky a přijde mi, že ho tyhle věci v uvozovkách obtěžují,“ popisuje Jana Napolitano Šenková. „Já to taky chápu, ale snažíme se to splnit.“

ŠKOLNÍ REŽIM

I když jsou školy zavřené, doma přes týden zavedla stejný režim, jako ve školní dny.

„Od neděle do čtvrtka se chodí brzo spát. Ráno se vstane, nasnídáme se a jsme domluvení, že se hned vrhneme na školu. Jenže plány nám kazí jedna pohádka v televizi, po ní druhá… Ale snažíme se to během dopoledne zvládnout, aby bylo už odpoledne čas na hraní a další věci,“ říká rodačka ze Šternberku.

Dopolední pořad UčíTelka dokáže zaujmout oba dna její syny.

„Aspoň v televizi vidí, že to učení není můj výmysl,“ říká olomoucká volejbalistka, která za svých školních let měla ráda matematiku a češtinu.

Jejího syna Marca teď moc nebaví psaní.

„Ale když už se k té škole dokopeme, tak nemáme problém s ničím,“ zakončuje vyprávění bývalá úspěšná hráčka.