„Přijel jsem tady po delším volnu. Naposledy jsem jel český mistrák. Forma tedy není úplně na to, že bych celý závod mohl vyhrát. Ale uvidím, třeba sám sebe překvapím. My jsme sem ale přijeli hlavně vyhrát jako tým," říká jednatřicetiletý borec.

Postrachem každého ročníku Sazka Tour je kopec k umělé vodní nádrži Dlouhé stráně. Závodníci musí překonat téměř dvanáctikilometrové stoupání s převýšením 800 metrů.

„Je to mnohem vyšší než Pustevny, takže tam se určitě bude lámat chleba. Dá se to určitě přirovnat i ke kopcům z mnohem slavnějších závodů. Teď sice nevím, ke kterému, ale pokud to není nejtěžší kopec v Česku, tak rozhodně jeden z těch vůbec nejtěžších," konstatuje s určitou dávkou respektu v hlase.

Jak už Hirt řekl, jeho tým Intermarché Wanty Gobert Matériaux si přijel pro vítězství. Kdo z jezdců by v něm ale měl být lídrem? „O tom se rozhodne určitě během prvních dvou etap. V průběhu závodu se budeme snažit neztrácet a etapa na Pustevny by už něco napovědět mohla," vysvětluje.

Zároveň je to ale pro něj jedna z posledních akcí v jeho barvách. Končí mu smlouva a zdá se, že obří úspěch na Giru byl pro českého závodníka určitou spásou. „Samozřejmě. Vždycky vám pomůže dobrý výsledek ve chvíli, kdy vám zrovna končí smlouva. Už teď je vlastně rozhodnuto, kde budu pokračovat. Název týmu ještě ale prozradit nemohu. Mohu říci jen to, že jsem tam podepsal na dva roky," prozrazuje.

Hirt dokázal na letošním prestižním italském závodě zvítězit v šestnácté etapě a celkově skončit na více než parádním šestém místě. „Je to fakt super úspěch. Šel jsem do toho s tím, že kdybych se dostal do top desítky, byla by to pecka. Sám jsem tomu ale příliš nevěřil. Kdybych to shrnul do dvou slov, tak to byl prostě snový závod," rozplýval se.

Už 19. srpna se český cyklista vydá vstříc dalšímu prestižnímu podniku, kterým bude španělská Vuelta. Na rozdíl od Gira ale sám od sebe žádný větší úspěch v konečném pořadí neočekává.

„Na celkové pořadí bych tam asi jet neměl. To už jsem říkal od začátku. Přípravu jsem neměl tak dobrou, jako před Girem. Myslím si, že na začátku ještě nebudu ani v příliš dobré formě. Chtěl bych se ale pokusit o úspěch v průběhu některé z etap v druhé polovině závodu," prozrazuje své plány.

„Poté bych pak rád ještě jel mistrovství světa v Austrálii a na programu bude ještě několik italských jednorázových závodů. Měl bych tak závodit až do konce října," dodal ještě na závěr Jan Hirt.