/FOTO + VIDEO/ Je to nevídaná bilance. Lotyšská tenistka Darja Semenistá v Olomouci nastoupila do svého patnáctého finále na turnajích ITF. Proti Chorvatce Boskovičové potvrdila neuvěřitelnou úspěšnost z titulových zápasů a z Hané si veze čtrnáctý triumf kariéry.

Finále tenisového ITS Cupu 2023 v Olomouci | Video: Deník/Ivan Němeček

Letošní porážka z únorového podniku v Dominikánské republice tak zůstává jediným finálovým nezdarem 172. hráčky světa a nejvýše postavené lotyšské tenistky za Jelenou Ostapenkovou. Její tajný recept na vypjaté zápasy?

„Žádný není. Prostě bojovat. Každé finále je jako to první. Opravdu nevím, jsem jen šťastná, že se to zase povedlo,“ usmívala se dvacetiletá levačka. „Snažím se brát finále jako normální zápas, nebýt nervózní, i když někdy to moc nejde,“ dodala.

Finále dvouhry tenisového ITS Cupu 2023 v Olomouci. Darja Semenistá vs. Lea Boskovičová (v černém).Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Finále proti o tři roky starší Chorvatce Lee Boskovičové (277.) jí do cesty přichystalo několik překážek. Hlavně vůbec první ztracený set na olomouckém turnaji, který Semenistá prohrála v tiebreaku.

„Byl to opravdu těžký zápas. Soupeřka je ve formě, odehrála v Olomouci spoustu výborných zápasů. V prvním setu byla lepší. Pořád jsem se ale snažila a jsem šťastná, že jsem to otočila,“ oddechla si Semenistá, která druhý set ovládla poměrem 6:3 a ve třetí sadě jasně dominovala (6:1).

„V Olomouci jsem byla poprvé a byl to skvělý turnaj, zamilovala jsem si ho. Kurty jsou výborné, organizace také, doufám, že se vrátím,“ řekl závěrem čerstvá královna olomouckého turnaje s dotací 60 000 amerických dolarů.

Českou vlajku nesla Valentová

Předešlé dva ročníky ovládla česká naděje Sára Bejlek, která však letos zvolila jiný podnik ITF v estonském Pärnu a v neděli zde coby nasazená jednička oslavila titul.

Českým tenistkám se tentokrát ve dvouhře v Olomouci nedařilo. Nejdále došla teprve 16letá Tereza Valentová, stopku jí ve čtvrtfinále vystavila pozdější vítězka Semenistá. Valentová však v sobotu po boku o rok starší Magdaleny Smékalové oslavila senzační titul z čtyřhry.