I když to vypadalo, že se letošní ročník vůbec neodehraje, nakonec se vše rozjelo a tým olomoucké univerzity mohl tak nastoupit do své třetí sezony v řadě.

Sice nebyla úplná, jelikož Hanáci odehráli jen pět utkání, i tak ale byli olomoučtí mladíci za zápasy rádi.

„Přece jen to hrajeme pro radost, takže jsem byl rád, že jsme se po roce mohli opět sejít. To, že sezona skončila úspěchem je třešničkou na dortu,“ neskrýval radost z druhého místa kapitán univerzitního týmu Tomáš Pospíšil.

Začátek nevyšel

První utkání se odehrála koncem května na zimním stadionu v Přerově. Do soutěže o Pohár České asociace inline hokeje se nakonec ve druhé divizi skupiny Východ přihlásil společně s Olomoucí také Přerov B, Český Těšín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Valašské Meziříčí. Čili stejné týmy jako v předcházejícím ročníku.

Hanáci v úvodním dvojutkání body neposbírali. V prvním zápase sice prohrávali s Kroměříží již o sedm branek, mohutným závěrem ale zápas otočit nedokázali a skóre se zastavilo na 13:9 pro hosty.

Ve druhém zápase čekal na olomoucké inline hokejisty domácí béčko Přerova, které potvrdilo roli favorita a vyhrálo rozdílem osmi branek.

„První dvě utkání jsme nebyli ve své kůži. Přešli jsme z ledu na plochu a trvalo nám trochu déle, než jsme se aklimatizovali,“ popisuje Pospíšil.

Tři vítězství v řadě

O čtrnáct dní později se ale Hanáci mohli radovat z prvních dvou výher, když nejprve o gól porazili Hradiště a v druhém zápase také Český Těšín.

„Druhý týden jsme urvali srdíčkem. Já musel sice do brány, ale kluci vepředu to uhráli výborně,“ vysvětluje Pospíšil.

V posledním pátém utkání pak Olomoučané nedali šanci Valašskému Meziříčí, které přestříleli 9:0, což jim nakonec vyneslo druhé místo hned za neporaženou Kroměříží.

„Do posledního utkání jsme šli s tím, že musíme vyhrát, aby byla teoretická šance umístit se na druhém místě. Brankář zachytal famózně a my se drželi našeho hracího plánu, takže utkání jsme zvládli velmi dobře, a nakonec to druhé místo dopadlo,“ řekl závěrem Pospíšil.

Hanáci měli na druhém místě i svého zástupce v produktivitě celé divize. Dominik Cach se s 17 body (12+5) zařadil za prvního Jakuba Sirotu (Kroměříž) a s dvanácti brankami se dokonce stal společně s Jakubem Apolenářem (Kroměříž) nejlepším střelcem.

„Potěšilo mě to hodně, i když jsem to moc nečekal. Je škoda, že sezona je zkrácená, jinak by to třeba mohlo být i lepší. Důležitější je ale celkové druhé místo našeho týmu,“ pronesl rodák z Moravské Třebové Dominik Cach.

Odehrané zápasy:

IHC Palacky University Olomouc – IHC Hanáci Kroměříž 9:13

IHC Palacky University Olomouc – Night Birds Přerov B 4:12

IHC Palacky University Olomouc – IHC CSC Roller U. Hradiště 5:4

IHC Palacky University Olomouc – IHC Wolves Český Těšín 6:3

IHC Palacky University Olomouc – Kings V. Meziříčí 9:0

