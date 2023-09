Hodně nepovedená první čtvrtina rozhodla o porážce basketbalistů BK REDSTONE ve 2. kole Kooperativa NBL na palubovce Kolína. Utkání ztratili v poměru 73:82, když po deseti minutách prohrávali o dvaadvacet bodů a pak se marně snažili ztrátu zlikvidovat.

Basketbal: Olomoucko - Nymburk (23.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Hosté začátek zápasu nezvládli a ve 4. minutě prohrávali 4:14, když proměnili pouze dva ze sedmi pokusů a navíc soupeři dovolili tři útočné doskoky. Ani v dalších minutách si nepohlídali především střelce Novotného a ten už na konci šesté minuty měl na svém kontě jedenáct bodů. Ani oddechový čas Olomoucku nepomohl, Kolín hrál ve velkém stylu a propracoval se k vedení 32:10 po deseti minutách.

Od druhé části střetnutí hosté zlepšili obranu a nedovolili soupeři tolik opakovaných střel a chytli se i v útoku. Už po čtyřech minutách umazali ze svého manka osm bodů a v 18. minutě prohrávali jednociferným rozdílem. Nepohlídali si ale závěrečnou střelu Novotného a díky tomu v poločase prohrávali 33:44.

Američané mají něco, co nám Evropanům chybí, říká hráč Olomoucka David Škranc

Také vstup do druhého poločasu hráčům BK REDSTONE utekl a museli likvidovat sedmnáctibodovou ztrátu. Po trojce Škrance ve 27. minutě snížili na 48:56, o další korekci je připravily některé špatně zvolené střely. V úplné koncovce periody navíc dovolili Čížovi tříbodovou akci a po koši s faulem před startem závěrečné desetiminutovky zaostávali o čtrnáct bodů – 50:64.

O možnost zdramatizovat koncovku se hosté připravili ztrátami na začátku čtvrté čtvrtiny, které Kolínští trestali z rychlých brejků. Necelých šest minut před koncem Medvědi odskočili až na 76:57 a vzali Hanákům definitivně naději na úspěch.

„Měli jsme pomalejší vstup do zápasu, i když intenzita nám nescházela. Prostě jsme nebyli schopni dát koš a na druhé straně se dostal především Novotný do velkého laufu a co vystřelil, trefil. V první části se rozhodlo o výsledku. Každá porážka je nepříjemná, ale viděl jsem řadu pozitivních věcí, na kterých se dá stavět. Současně se pochopitelně musíme poučit z našich chyb, ty byly také vidět,“ hodnotil trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Další utkání hraje Olomoucko na domácí palubovce hned v sobotu proti Opavě. Startuje se v 18 hodin.

BC Geosan Kolín - BK Olomoucko 82:73 (32:10, 12:23, 20:17, 18:23)

Nejvíce bodů: Smith 25, Novotný 23, Číž a Redparth 11, Petráš 10 - Matthews 15, Butz 14, Bailey 13, McBrayer a Škranc 12.

Trojky: 29:24, TH: 13/19 - 8/10, Doskoky: 46:36, Ztráty: 16:15.