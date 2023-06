Změny na trenérských židlích hlásí po uplynulé soutěžní sezoně oba zástupci z Olomoucka ve volejbalové extralize žen. U týmu Univerzity Packého Olomouc skončil po dvouletém angažmá na vlastní žádost kouč Martin Hroch, jehož střídá dosavadní hlavní trenér Sokola Šternberk Jan Drešl. Toho na lavičce klubu z nejmenšího extraligového města nahradí jeho dosavadní asistent Miroslav Jehlář.

Martin Hroch udílí pokyny svým svěřenkyním. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Už několik let upozorňuji na to, že situace v českém vrcholovém sportu není dlouhodobě udržitelná. A zvlášť se to týká sportovců a klubů z odlehlejších regionů. Bohužel poslední vývoj mi dává zcela za pravdu. My jsme se snažili minulé dva roky navázat na předchozí medailové úspěchy, což nás stálo spoustu sil a hlavně prostředků. Nyní už musíme na aktuální ekonomickou realitu adekvátně zareagovat a nastolit přísný úsporný režim. Dá se říct, že najíždíme na mód přežití,“ naznačuje důvod trenérské rošády předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek, jehož tým obsadil v nejvyšší ženské soutěži v uplynulém ročníku až šesté místo.

Šternberk pod vedením nyní již bývalého kouče Drešla, jenž se stěhuje o několik kilometrů jižněji do hanácké metropole, skončil i vinou řady absencí v extralize poslední a svou příslušnost k tuzemské elitě musel hájit v baráži proti vítězi první ligy z pražských Střešovic. Povedlo se mu to díky třem vítězstvím v nejkratším možném čase a do nové sezony vyrazí pod vedením dlouholetého mládežnického trenéra a asistenta u ženského družstva Miroslava Jehláře. Ten byl shodou okolností jako provizorní kouč u jediné šternberské výhry v minulém extraligovém ročníku (doma 3:2 nad Ostravou).

Složení realizačních týmů, hráčských kádrů a plány pro novou sezonu oznámí oba středomoravské kluby v nejbližších dnech.