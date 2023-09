Autoklub Rallysprint Serie vstoupila v sobotu do své druhé poloviny závodem na Vyškovsku. Již 31. ročníku Rally Vyškov se zúčastnilo celkem 111 posádek, mezi kterými nechyběli ani posádky zahraniční. Na všechny čekalo náročných 190 km, z toho 70 na šesti rychlostních zkouškách.

Leher | Foto: Miroslav Ševčík

A právě zahraniční účastníci výrazně promluvili do celkového pořadí závodu. Nejlépe si vedl rakouský jezdec Hermann Neubauer na voze Škoda Fabia Rally2 Evo, který vyhrál všech šest rychlostních testů a zvítězil stylem start-cíl. Druhou příčku obsadili se ztrátou 25,4 sekundy Martin Vlček s Jakubem Kunstem na Hyundai i20 N Rally2. Třetí dojel Polák Koltun na voze Ford Fiesta Rally2 MkII a čtvrtý Slovák Melichárek na voze stejné značky, ale ve specifikaci WRC. Další příčky patřily již českým jezdcům v pořadí Štajf, Trněný a Tomek.

Zahraniční posádky nebodují do P2+ poháru a vedoucí pozici v seriálu si tak upevnil Vojtěch Štajf na Fabii R5. Vlček se posunul na druhé místo společně s Tomkem a Trněný se o dělí o čtvrté místo s olomouckou posádkou Horáků.

Těm se Rally Vyškov nepovedla. Pro technickou závadu museli odstoupit hned po úvodní rychlostní zkoušce a přišli tak o třetí příčku v seriálu. „Vyškov se nám vůbec nevydařil. Pěkná rychlá soutěž, avšak stopku nám vystavila prasklá poloosa hned na první RZ, takže soutěž pro nás velmi rychle skončila. Teď nás čeká Futures Contproduct Rally Morava, což je pro nás domácí podnik a tak doufáme, že se nám už bude dařit lépe,“ okomentoval průběh závodu Ivan Horák.

Druhý olomoucký zástupce Petr Leher na Škodě Fabii R5 dojel dvanáctý. „Celý podnik, jako každoročně, byl ve Výškově vydařený a pořadatelsky moc dobře udělaný. Některé části RZ byly sice trochu náletově rychlejší, ale na to jsme už zvyklí z jiných soutěží. První RZ jsme se snažili jet bez nějaké větší chyby a s respektem, což se nám podařilo. Druhá RZ byla pro mne samotného horší, protože na cestě bylo po opravě hodně jemných kamínků a já raději ubral na tempu, abych auto nepohřbil," popisoval.

„To nás posunulo dolů až na 28 místo v této RZ. V té třetí se Jirka pro změnu ztratil v rozpise, takže jsem musel jet na oči a to co si pamatuji. Druhé kolo jsme zvládli již bez problémů a užili jsme si to. Bylo to vidět i na výsledném čase, se kterým jsme spokojeni. Celý sprint byl obsazen obsáhlou škálou profíků, kterým my jako adrenalinoví jezdci těžko můžeme stačit, byť máme obdobnou techniku. No a co dodat, vyvarovat se příště chyb s rozpisem, předsudků o stavu tratě, a výsledek se dostaví,“ dodal ještě.

Dvoukolky ovládl jednoznačně Jan Dohnal s vozem Renault Clio S1600 a třetím vítezstvím v řadě si výrazně řekl o zisk dalšího titulu. Mezi historiky byl nejrychlejší Otakar Zenkl na Škodě Favorit 136L.

Předposledním podnikem celého seriálu sprinterských závodů bude Futures Contproduct Rally Morava. Již čtvrtý ročník soutěže s centrem v Olomouci se uskuteční ve dnech 29. – 30. září a diváci mohou nejen domácí posádky zhlédnout na tradičních rychlostních zkouškách v okolí Šternberku, Domašova a Jivové. První posádka odstartuje z Olomouce v 8 hodin a v cíli by se měla objevit krátce před 15 hodinou.

Text: Miroslav Ševčík