Letošní Rallysprint série a Pohár 2+ pokračovaly v sobotu svým teprve třetím závodem, kterým byl 42. ročník Silmet Rally Příbram. Na 108 posádek čekalo přes 260 km tratě s osmi rychlostními testy na čtyřech úsecích, každý se jel dvakrát. Závod suverénně ovládli Jan Černý s Petrem Černohorským na voze Hyundai i20 N Rally2 o 19,8s před druhým Václavem Kopáčkem s Fordem Fiesta R5. Michal a Ivan Horákovi skončili na místě osmém.

Michal a Ivan Horákovi. Ilustrační foto | Foto: Miroslav Ševčík

Pro olomouckou posádku Futures Contproduct teamu šlo o první start po havárii na Rally Hustopeče a na jejich výkonu to bylo znát.

„V Příbrami jsme nastoupili po celkem drahé havárii v Hustopečích. A také podle toho vypadaly časy v první etapě závodu. Michal nevěřil autu, sobě ani rozpisu. Ne nadarmo se říká, že po nehodě by se jezdec měl co nejrychleji vrátit za volant, aby našel zpátky svoji jistotu. Odmlka trvala pět týdnů a bylo to znát. Tratě byly krásné a někdy hodně rychlé a Michal se začal v druhé polovině závodu cítit jistěji. Osmé místo v P2+ nás moc nepotěšilo, ale jdeme dál a už se těšíme na další závod,“ okomentoval jízdu spolujezdec Ivan.

Dvoukolky vyhrál v Příbrami rovněž stylem start-cíl Jan Dohnal s Ivo Vybíralem na voze Renault Clio S1600. Mezi historiky byl nejrychlejší Miroslav Tejkal na voze Subaru Impreza 555.

Po dvojicí závodů v Čechách se seriál přestěhuje opět na Moravu. Hned 2. září se posádky utkají ve Vyškově a poslední zářijovou sobotu mohou diváci přijít povzbudit olomoucké jezdce na domácí Futures Contproduct Rally Morava, která se pojede v okolí Šternberka.

