Autoklub Rallysprint Serie měla na pořadu v sobotu svůj předposlední díl, kterým byla Futures Contproduct Rally Morava 2023. Na startu v Olomouci bylo připraveno 79 posádek, z toho čtrnáct ze sprinterského seriálu historiků. Pro úspěšné zvládnutí závodu bylo třeba absolvovat trať o délce 180 km se šesti měřenými testy na třech úsecích, každá rychlostní zkouška se jela dvakrát.

Horák | Foto: Deník/David Kubatík

Hlavními favority závodu byli Filip Mareš a Erik Cais na vozech Škoda Fabia. Cais měl specifikaci RS Rally2, Mareš starší verzi Rally2 Evo. Až do páté rychlostní zkoušky nenechávali nikoho na pochybách, že se podělí o první dvě příčky. Před poslední zkouškou vedl Cais o 4,4s před Marešem a třetí Štajf již ztrácel 45 sekund.

Poslední a s 15,4 km také nejdelší zkouška pořadí zcela změnila. Vyhrál ji do té doby až čtvrtý Martin Vlček na voze Hyundai i20 N Rally2 a stal se i celkovým vítězem letošní Rally Morava. Druhý dojel Štajf na Fabii R5 a třetí Karel Kupec na stejném voze. Oba doposud vedoucí jezdce potkaly defekty a Mareš tak dojel čtvrtý, Cais až čtrnáctý. Vlček si výhrou uchoval naději na mistrovský titul, o který bojuje se Štajfem. Rozhodnutí o letošním šampiónovi se tedy odkládá až na poslední závod do Vsetína.

Na startu domácí soutěže byly i obě olomoucké posádky. Lépe si vedla rodinná posádka Horáků, když obsadila celkově sedmé místo, Petr Leher dojel v rámci P2+ poháru desátý.

„Naše oblíbená domácí soutěž nám kompletně propršela. Tratě byly zrádné a těžké. Jen výběr pneumatik byl jednoduchý. Obuli jsme mokré, jiná možnost ani nebyla. Sešla se velká konkurence a naším cílem bylo potvrzení startovního čísla 5, které jsme vezli na dveřích. Začali jsme opatrně a na časech to bylo znát. Ve druhé rundě už jsme se zrychlili, ale na lepší než konečné sedmé místo to prostě nestačilo," zhodnotil jízdu spolujezdec Ivan Horák.

Teď už se připravujeme na další podnik Rally Vsetín, kde bychom si chtěli upevnit čtvrtou příčku v celkovém hodnocení poháru P2+. Na konci měsíce října nás čeká vrchol naší kariery, a sice start v seriálu mistrovství světa na Central European Rally. Bude to pro nás velká neznámá a taky obrovská zkušenost, za kterou bychom rádi poděkovali našemu managerovi Milanu Korčákovi a jeho firmě Futures Contproduct, ale i dalším sponzorům, bez kterých by to nešlo. SMS elektro, Steelmart, Autodoprava Daniel Robeš, Stolza, Matoušek podlahy, T.Z.B. G-system, GRM system, Piva okna,“ dodal ještě.

Dvoukolky ovládl v Olomouci jednoznačně Jan Dohnal s vozem Renault Clio S1600 a připsal si již letošní čtvrté vítězství. Mezi historiky byl nejrychlejší Josef Peták na voze Nissan Sunny GTI. Velmi náročnou a kluzkou rally dokončilo 63 posádek. Celý seriál uzavře za čtrnáct dní Rentor-Partr Rally Vsetín.

Text: Miroslav Ševčík