„Odhady jsou ale těžké. Ani nevíme, zda budeme moct v září vůbec začít hrát,“ prohlásil v rozhovoru.

V pondělí byla oficiálně ukončena extraligová sezona. Zlatá obhajoba Olomouce se tedy uskutečnit nemůže. Počítali jste s takovým verdiktem?

Je to správné rozhodnutí, protože zdraví je na prvním místě. Nic není na našem životě podstatnějšího. Logika ukončení soutěží je správná. Liga je profesionální a plná cizinek. U některých klubů je to třeba půlka kádru. Holky musely odjet, náš klub by byl z půlky nekompletní. Navíc, hrát třeba před prázdnými tribunami by byl absolutní nesmysl, to by bylo proti veškeré logice sportu. Sport se hraje pro lidi, ne pro výsledek.

Jak řešíte předčasný konec sezony z pohledu současného hráčského kádru?

Letos to vyšlo tak, že nám strašně moc hráček končí a v příští sezoně měla přijít spousta nových. Kdyby karanténa pominula například prvního května a holky měly smlouvu do konce května, tak nedává moc smysl, aby sem chodily měsíc na trénink a pak se už do kádru v srpnu, kdy by měla začít příprava na další sezonu, nevrátily. Individuálně s každou promlouvám, jestli má smysl, aby se sem vracela na květen, nebo jestli už chce smlouvu ukončit.

Co volejbalistky, se kterými se počítá i pro příští ročník?

S těmi, které mají smlouvu i na příští sezonu, jsme se dohodli, že jim po dobu karantény budeme dávat 60 % platu. Jakmile karanténa skončí, mohou se vrátit do tréninkového procesu a zase budou mít plat v plné výši.

Jak sezona bez bojů o titul a vynucená pauza ovlivní klub?

Odhady jsou těžké. Nejsilnější liga, jejíž účastníci vyhrávají Champions League, je italská. Je otázka, co situace udělá s evropskými kluby, evropskými poháry i soutěžemi. Jestli bude Itálie vůbec schopná v září začít hrát, to jsou všechno spekulace, které nevíme. Pokud by například česká liga jela a italská ne, tak si dovolím tvrdit, že hráčky budou shánět možnost hrát u nás, nebo v jiných zemích, kde to bude možné. To může zvláštně zamíchat s kartami.

Způsobilo by to zemětřesení na trhu?

Může se stát že, že bude strašně moc hráček, které nebudou mít angažmá. To může mít i dopad na hodnotu volejbalistek. Když se uvolní velké množství špičkových hráček, které budou ochotny hrát za méně peněz, tak pro kluby to bude samozřejmě lákavé. Může to přeskládat i sestavy týmů na příští sezonu.

Jaké budou ekonomické dopady této neplánované pauzy a nouzového stavu v zemi?

My se trošku bojíme, že státní dotace na provoz nám nepřijdou, protože to bude zdůvodněno výdaji na roušky a další zdravotní materiál. Vůbec nemůžeme počítat s tím, že by nám něco přispěl nějaký sponzor, protože sponzoři si to dávají účetně jako reklamu do nákladů a teď to nejde, protože nejede soutěž. Trochu se teď bojíme, aby státní zdroje neměly zpoždění nebo nebyly omezeny.

V tom nejste sami.

To si uvědomuje každý klub. Proto nabídky hráčkám mohou svým způsobem trochu stagnovat. Je to zamotané, holky teď běhají mezi dvěma kluby a agenty a nikdo pořádně neví, co bude. Je to pro všechny nepříjemné. Pro hráčky je to živobytí a je to složité se o tom bavit, když nevíme, jaká bude situace.

Jste teď ve velké nejistotě?

Ani nevíme, zda budeme moct v září vůbec začít hrát. Nevíme, jestli karanténa skončí za týden, nebo za měsíc, nebo to potrvá delší dobu. Je těžké odhadovat, co to udělá se zářijovým startem nové sezony. Momentálně se na tu otázku nedá odpovědět. Může se taky stát, že Itálie už bude v klidu a tady se hrát nebude.

Teď už by jinak finišovalo podepisování smluv s hráčkami pro další ročník?

My se snažíme pokaždé už od ledna skládat tým pro novou sezonu. Ono je to těžké, protože hráčky mají nějaké vazby, do května jsou v jednom klubu a už od ledna by měly přemýšlet nad novým angažmá. Je to pro ně těžké rozhodování, které by nejradši nechaly na poslední chvíli. My zase potřebujeme mít jistotu. Od ledna jsme tedy opět hledali a snažíme se to mít hotové během března nebo dubna. Často se ale stává, že kupujeme hráčky ještě v září, protože někdo odpadne. Teď to musíme na jednu stranu zrychlit, protože se ukončují smlouvy. Je to trošku složité a zmatené. Kluby ani hráčky nevědí, co bude.

Jak bude vypadat situace ohledně postupů a sestupů?

Liga skončila bez vyhlášení mistra, muselo se udělat pořadí týmů. Speciální svazové komise budou rozhodovat, které týmy budou sestupovat a postupovat. V extralize žen by to mělo být tak, že sestupující nebude. Uvidíme, jestli prvoligový klub doplní extraligu, že by v příští sezoně sestupovaly dva týmy místo jednoho. Je to možné, ale ještě není nic oficiálního. Je to složité hlavně u mládeže, kde to vypadá, že se udělá širší nejvyšší soutěž a pak bude víc týmů sestupovat.