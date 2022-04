„Jo a ne. Člověk by si řekl, že ano, ale střela a golfový švih, to je úplně něco jiného. V golfu nesmíš používat sílu, s čímž má spousta hokejistů často na začátku problém,“ vysvětlil úvodem Jakub Svoboda, útočník s šesti reprezentačními starty v A-týmu a momentálně hráč přerovských Zubrů.

Jméno si Svoboda udělal v dresu brněnské Komety, později působil také v Karlových Varech. Nejen tyto týmy jej spojují s Martinem Zaťovičem. Přidejte rodný Přerov. A nezapomeňte na golf!

Martin Zaťovič se k němu dostal právě během svého angažmá v Karlových Varech.

„Ve Varech a okolí byla spousta golfových hřišť. Kdysi v jarních dnech, když bylo volno, jsme to začali hrát. Pak nás to vtáhlo tak, že jsme to hrávali i celý rok,“ přiznal současný kapitán brněnské Komety. V Brně si chodí zahrát s partou kolem Jana Hrušky.

Martin Zaťovič.Zdroj: ČTK

A co ho na mlácení do míčku na perfektně připravených pažitech baví? „Vždycky se sejde parta dobrých kluků. I když jdeme třeba jen dva. Jdu vždy jen s někým, s kým mě to baví, nešel bych s někým, s kým mě to nebaví. Člověk tam dobře pokecá,“ prozradil Zaťovič. „Hlavně je to strašně specifický sport. Nikdy nejde říct, že to už umíš. To tě hned vytrestá. Je to fakt těžké, každý den je jiný a začínáš od začátku,“ upřesnil.

Podobný pohled má i Jakub Svoboda. „Technicky je to náročné. Detaily a malé věci se musí dělat správně, jinak to vždycky letí tam, kam nemá. To mě na tom strašně baví. A hřiště jsou krásná,“ přidal další pohled.

Golf láká, kluby nabízejí slevy. Podívejte se na unikátní mapu hřišť v Česku

Po hřištích v kraji s Kubou Svobodou

V Olomouckém kraji najdeme dva golfové areály. Véska u Olomouce skrývá prý jedno z nejlepších hřišť v republice.

„Je velké a hezké. Co vím, tak mívají občas problém s vodou. Když je pár dní sucho, tak má hřiště trošku ublíženo. Když ale normálně prší, tak je to tam krásné. Baví mě to tam hlavně proto, že je to klasické hřiště s osmnácti jamkami a dá se využít každá hůl,“ prozradil Jakub Svoboda.

Druhé hřiště najdete v Radíkově nedaleko Hranic. Na rozdíl od Golf Resortu Olomouc se zde nenachází osmnáct jamek. Jde o menší devítijamkové hřiště.

„Je to krátká devítka. Těžká a složitá. Driver tam člověk vytáhne na dvou jamkách. Je to spíše železové hřiště na kratší vzdálenosti,“ popsal Svoboda hlavní rozdíl ve výběru správného typu hole.

A závěrem prozradil, jak velký golfový nadšenec vlastně je Martin Zaťovič. Letní přípravu totiž pravidelně absolvují společně doma v Přerově. „A Zaťa občas v pátek vynechá, protože má golfový turnaj,“ práskl Jakub Svoboda.

„Někdy to tak je, to je ale pravda. Akorát nevím, jak může vynášet zákulisní informace,“ zasmál se na závěr Martin Zaťovič.

Zaťovič s hokejem málem skončil: Žil jsem na ubytovně jako Ukrajinec