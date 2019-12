„Bohužel je vidět, že italský tým je někde jinde a v koncovkách setů si to vždy pohlídal,“ přiznala olomoucká smečařka Eva Hodanová po vyřazení v prvním kole Poháru CEV.

Olomoucká odveta skončila stejným výsledkem jako v Itálii. Jaké je vaše hodnocení?

Výsledek nevypadá dobře, ale předvedly jsme lepší volejbal než v Itálii. Zlepšily jsme se na přihrávce oproti zápasu v Bustu a v určitých fázích jsme hrály dobře i v obraně, což hodnotím velmi pozitivně. Bohužel je vidět, že italský tým je někde jinde a v koncovkách setů si to vždy pohlídal.

Je zklamáním prohrát všech šest setů, byť jste bojovaly proti obhájkyním titulu a aktuálně druhému týmu tabulky italské ligy?

Rozhodně je to zklamání, protože jsme doufaly, že aspoň nějaký set jim dokážeme vzít. Musím říct, že jsme od toho nebyly zase tak daleko, protože vždycky do stavu 20 to bylo docela vyrovnané. Ale jak jsem zmiňovala, v koncových částech ví, jak to zahrát.

V čem byla největší síla soupeřek?

Dokážou útočit ne jednou nebo dvěma hráčkami, ale všemi pěti. A když se jedné nedaří, tak místo ní pošlou hráčku z lavičky, která hraje v podstatě stejně jako ty, které jsou v základní sestavě.

Na hřišti hráčky z Itálie dominovaly hlavně precizním útokem?

Měly i výbornou obranu. Pro nás je těžké hrát proti dvojbloku. A v tom je hlavní rozdíl.

Hned v sobotu vás čeká vedoucí tým extraligové tabulky, brněnské Šelmy. S čím pojedete do moravské metropole?

S tím, že nás čeká těžký zápas. Šelmy mají teď formu, byla by od nás hloupost je nějakým způsobem podcenit. Víme, že musíme hrát na sto dvacet procent. Náš úkol je po vyřazení z evropského poháru obhájit domácí titul.

Po vašem příchodu jste prohlásila, že se musíte dostat do herní pohody. Podařilo se to?

Zdravotně se to určitě hodně zlepšilo, cítím se mnohem líp na hřišti. Druhou stránkou je, že hrajeme opravdu hodně zápasů, skoro každý týden dvakrát a moc nestřídáme, takže z hlediska fyzičky to pro mě není moc jednoduché, protože jsem v podstatě neměla žádnou letní přípravu. Ale cítím se určitě lépe.