Hlušovický cyklista Bittner sahal na MS po medaili. Skončil těsně šestý

Dva čeští závodníci se vlezli na mistrovství světa silničních cyklistů do top šestky. Mathias Vacek získal v australském Wollongongu stříbrnou medaili v závodě mužů do 23 let s hromadným startem, Pavel Bittner bral šesté místo.

Olomoucký cyklista Pavel Bittner ve finiši. Ilustrační foto | Foto: Deník/VLP Externista