Michaela Hlaváčiková se po červnovém zisku titulu šampionky CMTA v thajském boxu nezastavuje. Na mistrovství republiky v kickboxu K1 v Teplicích si připsala další titul, když ovládla váhovou kategorii do 60 kilogramů. Po těchto úspěších se bojovnice připravuje na přestup do profiringu.

Bojovníkům z Muay Thai Olomouc se dařilo i na domácí akci GCF Olomouc. Za hojné účasti fanoušků, kteří dorazili v dohodnutých červených tričkách, se dařilo jak Marcele Šafranové a Domenicu Naswetterovi v MMA strikingu, což je thajský box v malých rukavicích, tak Petru Bartoňkovi v MMA.

Pro olomoucké bojovníky šlo o mimořádnou akci, protože ji pojali jako vzpomínku na tragicky zesnulého Marka Tisoně. „Také zde měl startovat a svým výkonem by zvedl diváky ze sedaček. Vážím si toho, že nás přišla podpořit i jeho rodina a že si navzájem pomáháme," uvedl Tomáš Musil z Muay Thai Olomouc.

Šafranová ve váze do 57 kg porazila Katarzynu Wikierak. „Marcela šla potřetí v Olomouci a poprvé se raduje z výhry. Neskutečně těžký zápas, kde obě slečny měly několik skvělých akcí, ale Marcela byla každé kolo přeci jen lepší. V klinči dominovala, trochu lépe a přesněji kombinovala a přebírala akce soupeřky. I když na konci posledního kola vypadala v obličeji mnohem hůře než soupeřka, tak byla její výhra zasloužená,“ řekl Tomáš Musil.

Vítězství si připsal také Domenico Naswetter v kategorii do 71 kg, když si poradil s Polákem Gerardem Cibou. „Domenico proti tvrdému polskému soupeři ukázal obrovský potenciál, jeho výkony jdou nahoru, ale také máme pořád na čem pracovat. Soupeř sázel na tvrdé bomby a jel spíše K1 styl. Domenico naopak thajský styl s hodně pushkicky a koleny. Bohužel v pauze po prvním kole necítil Domes pravou zadní silnější ruku po nějakém kopu, takže nemohl tak dobře boxovat, také to v kleci dost klouzalo, takže se oba ocitli na zemi po uklouznutí a hodně to ovlivnilo zápas z naší strany, kdy Dominik moc neboxoval ze zadní a moc nekopal na vzdálenost,“ podotkl Musil. „Každopádně dobře nastupoval do klinčů, kde pracoval a utahal soupeře. Třetí kolo bylo už v jeho režii a pro nás zasloužená, ale opět tvrdě vydřená výhra s dalším kvalitním soupeřem,“ doplnil.

Petr Bartoněk v MMA vyhrál na Pavlem Lamackým po úspěšném škrcení v prvním kole. „Peťa makal v přípravě, bohužel se mu nevyhýbala zranění a neodjel tolik MMA sparringů, co jsme po něm chtěli. Ale nakonec to šlo i tak,“ prozradil Musil. „Neustále pracujeme na zlepšení postoje, boxu a hlavně i práce na zemi. Soupeře jsem znal z dřívějších let, kdy jezdil thajský box. Přesto s ním Peťa chtěl boxovat a já jsem za to rád, protože i Peťa kdykoliv nastoupil v thajském boxu, tak vyhrál,“ pokračoval Musil. „Zápas byl v naší režii, Petr skvěle kopal na lýtko, tvrdě zasahoval rukama a soupeř se k ničemu moc nedostal. Jakmile se podruhé ocitli oba na zemi, tak rozjel Peťa tvrdé ground and pound, následně nasadil soupeři škrcení a vyhrál v prvním kole,“ uzavřel Musil.

Program bojovníků Muay Thai Olomouc je nabitý i nadále. Už v sobotu je čeká první kolo CMTA ligy v MUAYTHAI v Praze. „Příští týden jedeme se Štěpánem Gubou do Polska, kde se utká v semifinále pyramidy A1 s fantastickým polským bojovníkem Danielem Jedzejewskim. Je to opravdu výborný a zkušený thaiboxer a pro Štěpána to bude přetěžký zápas. Štěpán to má ale rád a tyto zápasy umí zvládat lépe, než s papírově slabšími soupeři,“ naznačil Musil, že velkým vítězstvím zdaleka nemusí být konec!