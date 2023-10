/SERIÁL DENÍKU, 10. DÍL/ Dobové fotky, videa a hlavně vzpomínky. Vydejte se s Deníkem zpět v čase do dob, kdy hanáckou metropolí pravidelně burácely motory nejlepších tuzemských i evropských jezdců a jejich zápolení sledovalo na tehdejším Spartakiádním stadionu 20 000 diváků. Vše navíc vysílala Československá televize a to hlavně díky panu Janu Strnadlovi.

V roce 1982 se jela poslední Grand Prix Sigma. Kapotovaná motokára Ulfa Svensena | Foto: archiv Jana Strnadla

Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

Tentokrát se zaměříme na poslední Grand Prix Sigma.

ČÁST 10. - Rychlík ze Švédska a konec sponzorství Sigmy

V roce 1982 se jela poslední Grand Prix Sigma.Zdroj: archiv Jana StrnadlaV roce 1981 se v Olomouci na Spartakiádním stadionu konala Celostátní branná spartakiáda Svazarmu. Tam se sice jely nějaké rámcové závody, ale olomoučtí svazarmovci na uspořádání velkého mezinárodního závodu GP Sigma v tomto roce už neměli sílu.

Poslední mezinárodní závod GRAND PRIX SIGMA pořádaný AMK Sigma na Spartakiádním stadionu tak byl ten v roce 1982. Další závody AMK Sigma již nepořádal, protože generální ředitelství Sigmy již dále nechtělo být hlavním sponzorem a garantem těchto závodů.

Akce se vydařila stejně jako ty předchozí. Navíc diváci viděli poprvé v Československu ukázkovou jízdu kapotované motokáry o objemu 250 ccm, kterou přivezl ukázat švédský jezdec Ulf Svensen.

Protože tyto motokáry dosahují na rovinkách rychlostí až 200 kilometrů za hodinu, závodí jen na velkých okruzích pro silniční motocykly a závody F1.

V roce 1982 se jela poslední Grand Prix Sigma. Kapotovaná motokára Ulfa SvensenaZdroj: archiv Jana Strnadla

Po roce 1982 nastala v Olomouci závodní odmlka. My jsme byli jakožto členové už známého a silného Agroteamu Štěpánov často dotazováni známými a příznivci, proč se v Olomouci už nejezdí závody motokár a kdy se zase něco pojede.

V roce 1982 se jela poslední Grand Prix Sigma. Jezdci Agroteamu Štěpánov v roce 1982. Zleva Václav Rous, Jaroslav Dostál, Milan Šimák, Štěpán Dostál, Vladimír Křižan a Jiří KrejčiříkZdroj: archiv Jana Strnadla

Nás to také trápilo. Z pohledu diváka to vypadalo všechno hezké, napínavé a atraktivní. Jenže uspořádat takovéto závody minimálně na takové úrovni a pověsti, kterou si vydobyla GP Sigma při mistrovství Evropy 1980 a navázat na to, není jenom tak. O tom už ale v dalším díle našeho seriálu.

Jan Strnadl

Všechny díly našeho seriálu:

FOTO: Mistrovství Evropy motokár v Olomouci 1980: Šimáka liják nezastavil!

OBRAZEM: Televizní přenos motokár z Olomouce v roce 1980, který málem nebyl

Historie motokár v Olomouci: Ve Štěpánově vznikl „neporazitelný“ Agroteam

Historie motokár v Olomouci: Když poprvé dorazili i Italové a deset tisíc diváků

Historie motokár v Olomouci: Proměna v Mekku Československa. Podívejte se

Historie motokár v Olomouci: z ulice na Spartakiádní stadion. Unikátní fotky

Historie motokár v Olomouci: Na evropské výsluní kormidloval Zdeněk Šebesta

Historie motokár v Olomouci: První závody pořádal i dědeček Vémoly

Historie motokár v Olomouci: Úvod do unikátních vzpomínek pamětníka