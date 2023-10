/SERIÁL DENÍKU, 12. DÍL/ Dobové fotky, videa a hlavně vzpomínky. Vydejte se s Deníkem zpět v čase do dob, kdy hanáckou metropolí pravidelně burácely motory nejlepších tuzemských i evropských jezdců a jejich zápolení sledovalo na tehdejším Spartakiádním stadionu 20 000 diváků. Vše navíc vysílala Československá televize a to hlavně díky panu Janu Strnadlovi.

Mistrovství Evropy se v Olomouci poprvé jelo v roce 1980. V roce 1987 poslali organizátoři další žádost o pořadatelství. | Video: archiv Jana Strnadla

Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

V minulém díle jsme si připomněli, jak se motokárový sport vrátil po čtyřech letech spánku do Olomouce a kdo se o to největší měrou zasloužil. Navážeme prvním mezinárodním závodem od konce legendární Grand Prix Sigma v roce 1982. Vítejte v roce 1987, kdy se Olomouc chtěla ukázat, aby dostala pořadatelství mistrovství Evropy a světa.

ČÁST 12. - Návštěva z Anglie schválila trať pro první mezinárodní GP Olomouc

Bylo hezké poslouchat slova chvály, jak se nám podařil připravit po čtyřech letech půstu návrat motokár do Olomouce a na Spartakiádní stadion. Ale hned na prvním pracovním setkání základní čtyřky pracovního ředitelství Slavík, Strnadl, Láhner a Rusek jsme si jasně řekli, že v žádném případě neusneme na vavřínech.

Grand Prix Olomouc 1986. Milan Šterba před Josefem KališemZdroj: Deník/VLP ExternistaVěděli jsme, že nás čeká při přípravě mezinárodního závodu v roce 1987 ještě více práce a řešení dalších problémů. Kromě těch technických a organizačních s přípravou stadionu jsme museli zajistit ubytování zahraničních jezdců, doprovodu a zástupců mezinárodní kartingové federace FIA/CIK. V Olomouci v té době byly jen čtyři hotely odpovídající aspoň trochu mezinárodním standardům.

Museli jsme zabezpečit tlumočníky němčiny, angličtiny, francouzštiny. Nemalý problém bylo sehnat aktuální vydání mezinárodní ročenky, kterou pro každý rok vydávala mezinárodní kartingová federace, ale která na ÚV Svazarmu nebyla k sehnání… Rudolf Böhm výrazně pomohl s pořadatelstvím prvních mezinárodních závodů po návratu motokár do Olomouce.Zdroj: archiv Jana Strnadla

Jak v roce 1987, tak později v roce 1988 nám ochotně vypomohl generální sekretář Asociace kartingu FIA/CIK a současně i národní asociace NSR pan Rudolf Böhm, který byl i velkým příznivcem a podporovatelem Olomouce při projednávání naší žádosti o přidělení pořadatelství MS a ME na zasedání výboru Mezinárodní kartingové federace v Paříži.

S tím bylo spojena příprava, překlad, vypracování, vytištění propozic k tomuto závodu opět minimálně ve třech jazycích, vytištění visaček pro jezdce, doprovod a delegované činovníky a řada dalších úkolů.

Trať schvaloval typický Angličan se zkušenostmi z F1

Navíc – protože pauza od posledního mezinárodního závodu byla dlouhá – homologace pro mezinárodní závody, závody mistrovství světa a mistrovství Evropy vydávaná FIA/CIK už byla neplatná. A tak musela být zaslaná na FIA/CIK žádost o homologaci olomoucké tratě.

Proto přijel na tento závod už týden dopředu viceprezident FIA/CIK Robert Langford z Anglie, aby podal zprávu o úrovni pořadatele a celé organizace závodu. Československo totiž zaslalo pro rok 1988 žádost na FIA/CIK o pořadatelství MS a ME motokár třídy 125 ccm.

Závod se v roce 1987 se jel jako Mezinárodní GP Olomouc a součástí programu byl i závod mistrovství ČSSR.

Program Grand Prix Olomouc 1987Zdroj: archiv Jana StrnadlaZávodilo se od soboty 30. dubna do neděle 1. května 1987. Oficiální tréninky byly až od čtvrtka, ale trať jsme museli mít postavenou už v pondělí, protože někteří zahraniční jezdci ohlásili příjezd hned na začátku týdne a chtěli si už zajezdit.

Pan Langford přijel už začátkem týdne, aby si dráhu mohl pečlivě prohlédnout, než vydá souhlas, nebo nesouhlas s homologací. Tady je třeba říci, že to nebyla jen formální a společenská záležitost.

Pan Robert Langford byl starší, velmi vzdělaný a kultivovaný pán – typický Angličan, který si doslova metr po metru prošel celou trať a velmi pečlivě si prohlížel její zabezpečení.

Zajímala ho bezpečnost jezdců a diváků, jak jsou postaveny úseky zatáček, aby si jezdci nemohli zkracovat trať, jak pořadatelé zvládají celou organizaci závodů – parkoviště, organizaci při vlastním závodě a mnoho dalších podrobností. Protože byl i komisařem FIA pro bezpečnost tratí velkých F1, měl nesmírné zkušenosti s touto problematikou.

Jednání s ním bylo velice příjemné, ale jestliže něco nebylo v pořádku, tak to velice striktně vyžadoval napravit. Na druhou stranu se nám od něho dostalo mnoho užitečných rad, co je všechno potřeba pro závody MS a ME udělat a jak má co fungovat.

Pan Langford byl s revizí tratě spokojený, hodnocení dopadlo velmi dobře a Olomouci byla přidělena homologace pro mezinárodní závody i na další roky.

Hovořili jsme také s panem Langfordem o naší žádosti o pořadatelství MS a ME na rok 1988. Neměl nic proti tomu, zejména po skončení závodů, kdy byl ohromený zaplněným oválem Spartakiádního stadionu diváky, což v Evropě na závodech ME ještě nikdy neviděl.

Přislíbil nám podporu při hlasování na zasedání řídícího výboru v Paříži.

Závod v roce 1987 měl úspěch

Výsledky závodů v rámci Grand Prix Olomouc 1987Zdroj: archiv Jana Strnadla

Mezinárodní Grand Prix Olomouc 1987 se vydařila po všech stránkách. Ve velké formě se ukázal opět Jiří Sedlář, který vyhrál jak závod domácího MČSSR, tak i mezinárodní závod GP Olomouc.

Start závodu MČSSR ve třídě Pohár ČZZdroj: archiv Jana StrnadlaI díky hezkému počasí a velké návštěvnosti jsme s napětím čekali na výsledek hlasování při zasedání Mezinárodní kartingové federace FIA/CIK, které se konalo na vždy koncem roku v Paříži. Mělo rozhodnout, kdo bude pořadatelem závodů MS a ME třídy 125 ccm v roce 1988.

Uchazečů bylo sedm – Polsko, Československo, Itálie, Švédsko, Finsko, Holandsko a Maďarsko. Nakonec tajným hlasováním dostalo pořadatelství pro rok 1988 o jeden hlas Maďarsko před Československem.

V té době už mělo Maďarsko postavený velký Hungaroring, jel se tam už jeden ze závodů série velkých cen F1 a ve světě motorismu už něco znamenalo. Navíc mělo postavený nový speciální kartodrom v Kecskemétu, který splňoval podmínky i parametry pro závody MS a ME.

Možná i to mělo vliv na rozhodování jednotlivých delegátů při hlasování o přidělení pořadatelství MS a ME motokár pro rok 1988 do Maďarska.

V Agrotýmu Štěpánov jsme však neklesli na mysli a pro rok 1989 jsme opět zaslali přes ústřední svazarmovské orgány žádost o přidělení pořadatelství MS a ME motokár třídy 125 ccm, které jsme nakonec dostali. Ale o tom až v naší poslední kapitole našeho seriálu.

V té příští se budeme věnovat velice speciálnímu roku 1988.

Jan Strnadl

