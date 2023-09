/SERIÁL DENÍKU, 6. DÍL/ Dobové fotky, videa a hlavně vzpomínky. Vydejte se s Deníkem zpět v čase do dob, kdy hanáckou metropolí pravidelně burácely motory nejlepších tuzemských i evropských jezdců a jejich zápolení sledovalo na tehdejším Spartakiádním stadionu 20 000 diváků. Vše navíc vysílala Československá televize a to hlavně díky panu Janu Strnadlovi.

První závody motokár na Spartakiádním stadionu v Olomouci v roce 1973. V listopadu to bude padesát let. | Video: archiv Jana Strnadla

Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

ČÁST 6. - První jezdci z kapitalistických zemí v Československu. Dorazili rychlí Italové

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo.Zdroj: Archiv Jana StrnadlaTrať Spartakiádního stadionu v Olomouci se stávala čím dál známější a populárnější i v dalších zemích západní Evropy, a tak v roce 1978 mohli pořadatelé přivítat na startu kromě závodníků z NSR, Rakouska a Švédska například závodníky z Holandska, ale i jezdce Itálie, kteří do zemí východní Evropy do té doby moc nejezdili a byli v té době nejlepší jak v Evropě, tak i na světě.

Diváci tím pádem měli možnost vidět motokáry s motory tehdejších předních značek jako Rotax, Maico, Morbidelli, Yamaha, Suzuki a další, a to vodou chlazené. Naši jezdci jezdili většinou jen se vzduchem chlazenými motory ČZ.

Nebylo to však zadarmo. Závody se pořádaly zpravidla ve dnech 30. dubna – 1. května, kdy se muselo chodit povinně do prvomájového průvodu na důkaz „oddanosti“ svazarmovců tehdejšího režimu.

Je třeba si uvědomit, jaká to byla doba – byla to doba tvrdé totality tehdejšího režimu a pokud chtěli pořadatelé GP Sigma pozvat závodníky z tehdejší západních kapitalistických zemí, museli prokázat svou loajalitu tehdejšímu režimu.

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo. Prvomájový průvod byl povinnostíZdroj: Archiv Jana Strnadla

Deset tisíc diváků jezdcům učarovalo

Závod se opět pořadatelům vydařil a přispěla k tomu na svoji dobu nebývalá účast více jak 10 000 diváků, která byla všemi zahraničními účastníky velmi obdivována. Ocenění olomouckým pořadatelům se dostalo i v odborných motoristických časopisech.

Zdroj: archiv Jana Strnadla

Protože pořadatelé AMK GŘ Sigma usilovali o pořadatelství mistrovství Evropy motokár, byla to pro ně taková malá generálka na případné pořadatelství. V souvislosti s tím byli na tomto závodě také delegáti Mezinárodní kartingové federace FIA/CIK, aby provedli kontrolu drány, jestli odpovídá parametrům pro závody mistrovství Evropy.

Také potřebovali zjistit, jestli po organizační stránce jsou pořadatelé připraveni pro uspořádání takovéhoto velkého mezinárodního mistrovství. Na zasedání mezinárodní kartingové federace FIA/CIK v Paříži v roce 1978 byli v hlasování pro pořadatele ME na rok 1979 ještě přehlasování pořadateli Itálie.

Takto o Grand Prix Sigma 1978 informoval tehdejší Svět motorů:

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo. Takto o závodě s desetitisícovou diváckou účastí informoval tehdejší Svět motorů.Zdroj: Archiv Jana Strnadla

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo. Takto o závodě s desetitisícovou diváckou účastí informoval tehdejší Svět motorů.Zdroj: Archiv Jana Strnadla

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo. Takto o závodě s desetitisícovou diváckou účastí informoval tehdejší Svět motorů.Zdroj: Archiv Jana Strnadla

Grand Prix Sigma v roce 1978 přivedla do Olomouce jezdce kapitalistických zemí včetně nejrychlejších Italů. Nic ale nebylo zadarmo. Takto o závodě s desetitisícovou diváckou účastí informoval tehdejší Svět motorů.Zdroj: Archiv Jana Strnadla

V příštím díle našeho seriálu se zaměříme na nástup Agroteamu JZD Zlatý klas Štěpánov.

Jan Strnadl

Všechny díly našeho seriálu:

Historie motokár v Olomouci: Proměna v Mekku Československa. Podívejte se

Historie motokár v Olomouci: z ulice na Spartakiádní stadion. Unikátní fotky

Historie motokár v Olomouci: Na evropské výsluní kormidloval Zdeněk Šebesta

Historie motokár v Olomouci: První závody pořádal i dědeček Vémoly

Historie motokár v Olomouci: Úvod do unikátních vzpomínek pamětníka