/SERIÁL DENÍKU, 5. DÍL/ Dobové fotky, videa a hlavně vzpomínky. Vydejte se s Deníkem zpět v čase do dob, kdy hanáckou metropolí pravidelně burácely motory nejlepších tuzemských i evropských jezdců a jejich zápolení sledovalo na tehdejším Spartakiádním stadionu 20 000 diváků. Vše navíc vysílala Československá televize a to hlavně díky panu Janu Strnadlovi.

Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

ČÁST 5. - Olomouc centrem motokár v Československu. První mistrovství republiky i mezinárodní závod

První závod mistrovství ČSSR se v Olomouci jel v roce 1974.Zdroj: archiv Jana StrnadlaOlomouc se od roku 1974 také stává střediskem motokárového sportu nejen města a okresu, ale i celé Československé socialistické republiky. V tomto roce je AMK Sigma Olomouc pořadatelem mistrovství ČSSR.

Start a cíl jsou stále ještě vně oválu stadionu, ale již lépe odděleny od diváckých prostorů, aby se předešlo případným zraněním diváků. Nutno říci, že už v té době dosahovaly tyto závodní motokáry na rovinkách rychlostí okolo 100 km/h.

Závod byl opět velice dobře připravený a diváci znovu viděli atraktivní zápolení s nesčetnými dramatickými situacemi. Z tohoto závodu se dochoval výtisk části programu a několik archívních fotografií. První závod mistrovství ČSSR se v Olomouci jel v roce 1974Zdroj: archiv Jana Strnadla

Pohár míru a přátelství zemí socialistického tábora

Program GP Sigma 1975 - PMP ZSTZdroj: archiv Jana StrnadlaPostupem času a na základě získaných zkušenosti olomoučtí pořadatelé z AMK GŘ Sigma každým rokem vylepšovali trať. Její tvar a délka se upravovaly tak, aby byla jak pro jezdce, tak hlavně pro diváky více atraktivnější.

V roce 1975 byl start přemístěn na ovál Spartakiádního stadionu. Diváci tak mohli vidět jezdce v plné rychlosti v bezpečné vzdálenosti. Pokud byli na ochozech u vjezdu na ovál stadionu, tak mohli z jednoho místa vidět dokonce celou trať.

Po dvou letech zaznamenali pořadatelé AMK Sigma průlom v podobě pořadatelství prvního mezinárodního závodu – Poháru míru a přátelství zemí socialistického tábora – PMP ZST. Bylo to sice jen mezi zeměmi socialistického tábora, ale po tak krátké době od prvního závodu v roce 1973 to byl nebývalý úspěch. Po něm potom následovaly další významné mezinárodní závody motokár v Olomouci – Grand Prix Sigma a Grand Prix Olomouc.

Ovšem byla to doba tvrdé totality a to se odráželo ve všech oblastech našeho života, sportovců nevyjímaje. Tomu se museli přizpůsobit i pořadatelé motokárových závodů a svou věrnost straně a socialismu museli zakomponovat i do tištěných programů závodu. Takto a podobně musely být napsány texty v programech motokárových závodů.

Grand Prix Sigma 1977

Závody motokár na Spartakiádním stadionu v Olomouci se stávaly čím dál populárnějšími díky dosahovaných rychlostí jezdců v jednotlivých jízdách. Velice atraktivní byly zejména starty jednotlivých jízd, kdy startovní pole 30 jezdců rozburácelo motory a všichni najednou vyrazili jako roj včel za silného hluku motorů do závodu.

Protože v té době ještě v regionu nebyly vysílány žádné přímé přenosy ze závodů velkých Formulí 1 – to mohli sledovat jen diváci na jižní Moravě a v jižních a západních Čechách – tak hromadné starty motokár na olomouckém Spartakiádním stadionu aspoň trochu připomínaly závody velkých monopostů F1.

Archivní fototografie plných ochozů diváků na každém z těchto závodů v Olomouci jsou toho důkazem.

Jan Strnadl