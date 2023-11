/SERIÁL DENÍKU, 14. DÍL/ Dobové fotky, videa a hlavně vzpomínky. Vydejte se s Deníkem zpět v čase do dob, kdy hanáckou metropolí pravidelně burácely motory nejlepších tuzemských i evropských jezdců a jejich zápolení sledovalo na tehdejším Spartakiádním stadionu 20 000 diváků. Vše navíc vysílala Československá televize a to hlavně díky panu Janu Strnadlovi.

První závody motokár na Spartakiádním stadionu v Olomouci v roce 1973. 11. listopadu to bylo přesně padesát let. | Video: archiv Jana Strnadla

Právě ve spolupráci s pamětníkem a důležitým členem pořadatelského sboru jsme pro vás při příležitosti významného padesátiletého jubilea připravili jedinečný seriál o historii motokárových závodů v Olomouci. Věděli jste, že u toho vůbec prvního byl i dědeček slavného MMA zápasníka Karlose Vémoly?

Série článků o historii motokár v Olomouci dospěla do velkého finále. Díky bohaté fotogalerii zavzpomínáme na vrcholnou akci – mistrovství světa a Evropy v roce 1989. Ještě předtím ale ke smutné události…

ČÁST 14. - Vrchol i labutí píseň. Mistrovství světa a Evropy v roce 1989 poznamenal odchod Jiřího Sledáře

Ještě na jaře 1989 jsme si všichni dělali naději, že tehdejší největší motoristický talent a náš nejlepší motokárový jezdec Jiří Sedlář v září v Olomouci při MS a ME vybojuje opět titul mistra světa. Bohužel se tato naděje nenaplnila, protože Jiří Sedlář měl v srpnu 1989 při testování svého soutěžního automobilu havárii, kterou ke smutku všech příznivců automobilového sportu nepřežil.

Smuteční parte o úmrtí motokárového jezdce Jiřího SedlářeZdroj: archiv Jana Strnadla

Při slavnostním zahájení šampionátu, který se na Spartakiádním stadionu konal od 1. do 3. září, tak všichni uctili památku velkého závodníka minutou ticha.

O tom, jak náročné bylo tak velkou akci uspořádat, vypráví hlavně předchozí díl našeho seriálu. Tentokrát do Olomouce dorazila opravdová špička včetně 31 Italů. Svět motorů tak o šampionátu hovoří jako o „Tvarůžkách po Italsku“. Nechyběl ani legendární Milan Šimák, který na ME coby nejlepší Čechoslovák bral páté místo.

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989Zdroj: archiv Jana Strnadla

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989. 1. částZdroj: archiv Jana Strnadla

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989. 2. částZdroj: archiv Jana Strnadla

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989. 3. částZdroj: archiv Jana Strnadla

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989. 4. částZdroj: archiv Jana Strnadla

Svět motorů informuje o MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989Zdroj: archiv Jana Strnadla

MS a ME 1989 v Olomouci bylo vrcholným představením pořadatelů Agrotýmu JZD Zlatý klas Štěpínov, ale také labutí písní mezinárodních motokárových závodů na Spartakiádním stadionu v Olomouci.

Čtyři roky tvrdé a vyčerpávající práce pořadatelů se podařilo zúročit v podobě pořadatelství MS motokár třídy 125 ccm Formule C a ME motokár třídy 125 ccm Intercontinental C.

Samozřejmě, nebylo to jen o Agrotýmu Štěpánov. Na pořadatelství se podílela ať přímo či nepřímo řada firem, podniků a společností, bez jejichž pomoci ať už technické, nebo lidské, by se to nepodařilo. A to platilo – jak už jsem psal v předchozích kapitolách – o všech ročnících GP Olomouc.

Slavnostní zahájení MS a ME 1989 motokár v OlomouciZdroj: archiv Jana StrnadlaAle nejdůležitější a největší podíl na úspěšném průběhu a výsledném dojmu byla práce všech členů pořadatelského sboru, ředitelem závodu počínaje a posledním členem úklidové čety konče. Bez jejich nadšení a obětování se mnohdy i na úkor rodiny a zájmu, aby všechno probíhalo bez problémů nebo jen s minimálními problémy, by závody neměly takovou úroveň, jakou měly.

Stejně jako po ME 1980, byl i šampionát MS a ME 1989 (a jeho pořadatel Agrotým JZD Zlatý klas Štěpánov) na výroční konferenci Mezinárodní kartingové federace FIA/CIK vyhlášen jako nejlepší šampionát motokár v Evropě za rok 1989.

Labutí píseň

Bohužel, tento závod byl také posledním závodem, který Agrotým JZD Zlatý klas uspořádal.

V listopadu 1989 přišla revoluce, došlo ke změně ve vedení JZD, které už dále nemělo zájem podporovat motokárový klub a Agrotým JZD Zlatý klas zaniká.

Rokem 1989 také končí éra velkého a silného týmu, jehož jezdci hned po jeho vzniku udávali tón a vyhrávali téměř všechny závody, kam přijeli. Jezdci pochopitelně hledali zázemí, které by jim pomohlo finančně zajišťovat už tak nemalé náklady na techniku a účast na jednotlivých závodech.

15000 diváků na Spartakiádním stadionu při MS a ME motokár v Olomouci v roce 1989Zdroj: archiv Jana Strnadla

Poslední závod na Spartakiádním stadionu uspořádal 19. července 1992 KOMI Cart Club Olomouc jako Pohár Asociace kartingu ČSFR. Poslední motokárový jezdec projel cílem na oválu olomoucké motokárové dráhy v 16 hodin.

Tímto posledním mávnutím šachovnicového praporku se také symbolicky odmávalo a uzavřelo téměř dvacetileté motokárové období závodů motokár na bývalém Spartakiádním stadionu v Olomouci. Stadionu, kde se téměř 20 let psala a mnohdy i přepisovala historie motokár nejen v Československu, ale i v celé Evropě.

Současný areál bývalého Spartakiádního stadionuZdroj: archiv Jana StrnadlaDvojí ocenění nejlepších pořadatelů mistrovství Evropy 1980 a MS a ME za rok 1989 při vyhodnocení na zasedáních Mezinárodní kartingové federace FIA/CIK v Paříži toho jsou jenom důkazem.

Vysokou organizační a společenskou laťku, kterou nasadili olomoučtí pořadatelé a desetitisícové návštěvy na těchto závodech doposud nebyly, a dovoluji si říci, že ještě dlouho nebudou, překonány. Vzpomínky bývalých závodníků, kteří se závodů ať GP Sigma nebo GP Olomouc zúčastňovali – a to jak našich, tak i zahraničních – to stále dokazují.

Jan Strnadl

