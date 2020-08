Vůbec poprvé v historii se slalomář(ka) hájící barvy SK UP Olomouc podívá na seniorské mistrovství Evropy. Během kvalifikace do českého týmu se prosadila sedmnáctiletá Tereza Kneblová, která mezi nejlepšími singlkanoistkami ČR skončila třetí.

„Je to neuvěřitelné, v posledním závodě jsem totiž udělala obrovskou chybu a nedostala se ani do finále a tak jsem si myslela, že už nemám šanci. Ve finále ale podobně chybovala i Martina Satková, s níž jsem o místo v repre bojovala. Její smůla mě tak nakonec posunula do reprezentace, což jsem už vůbec nečekala a nemohla tomu uvěřit. Bylo to prostě nepochopitelné,“ líčila své pocity novopečená seniorská reprezentantka.

Tereza je nejmladší závodníci v letošním výběru Jiřího Pultery. Mladá singlířka navíc s přehledem vyhrála i nominaci do juniorského týmu singlkanoistek.

Tereza Kneblová bude v seniorské reprezentaci s takovými velikány jakými jsou Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek nebo Vít Přindiš.

Jedno jméno v letošním výběru však pro Terezu a další Hanáky znamená ještě víc. Premiérový start mezi seniory na nejvyšší evropské scéně si v září připíše singlkanoista Václav Chaloupka.

„Vašek vyrostl v olomouckém klubu, od roku 2018 sice reprezentuje USK Praha, ale pro nás zůstane navždy naším borcem. Máme za něj obrovskou radost a věříme, že se mu bude dařit na mezinárodní scéně mezi seniory podobně, jako v předchozích letech mezi juniory a závodníky do třiadvaceti let“ okomentoval první úspěšnou seniorskou kvalifikaci Václava Chaloupky do reprezentace šéftrenér juniorské reprezentace a olomoucká legenda Jiří Kratochvíl.

PĚT JUNIORŮ NA MISTROVSTVÍ

Obrovským úspěchem skončila pro Olomoučany i nominace do juniorského týmu vodních slalomářů, které bude čekat od prvního do čtvrtého října mistrovství Evropy v polském Krakově. Kromě suverénní singlířky Terezy Kneblové se do týmu podařilo nominovat i dalším čtyřem závodníkům SK UP.

Hladce nominací proplul Martin Kratochvíl, který vyhrál mezi singlkanoisty. Do juniorského áčka postoupil znovu i kajakář Martin Rudorfer. Zbylá dvě místa patří singlkanoistkám, spolu s Terezou bude v Polsku startovat i její patnáctiletá sestra Klára Kneblová a třetí do party bude rovněž patnáctiletá Veronika Janů.

„Pět závodníků v juniorské reprezentaci je bomba. Loni jsme v repre měli tři lidi, takže je tady vidět zase nějaký posun. Navíc dvě další lodě si letošní tým jen těsně nevyjely (kajakář Matyáš Novák – 4. na K1 muži a Tereza Kneblová – 4. na K1 ženy), ale věřím, že za rok už to zvládnou.

Takovým bonusem je, že v ženském singlu máme všechny tři lodě z Olomouce a na Evropě tak sestavíme čistě olomouckou hlídku. To si myslím, že je úspěch, který se v Olomouci ještě nikdy nepovedl,“ zhodnotila juniorskou nominaci trenérka skupiny Pavla Kneblová.

V letošní „zvláštní“ sezoně se nominace téměř o tři měsíce posunula a odloženy nebo zrušeny byly všechny hlavní mezinárodní závody. V druhé polovině sezony se ale slalomáři vrátí na mezinárodní scénu a vrcholem bude domácí seniorské mistrovství Evropy v Praze, které se pojede 18. - 20. září. Junioři se v letošní sezoně budou soustředit pouze na evropský šampionát, ten proběhne až během prvního říjnového víkendu a soutěže bude hostit umělá dráha v Krakově.

DAVID KNEBEL