„V reakci na aktuální vývoj situace kolem šíření koronaviru a nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu konání akcí s účastí nad 100 osob, budou závěrečná kola Českého poháru žen odložena,“ zní čerstvé nařízení házenkářského svazu.

Olomoucký tým si díky souhře víkendových výsledků MOL ligy s předstihem zajistil postup do českého play-off. Z bojů o medaile po roční pauze se mohl začít radovat i přes domácí prohru s týmem Michalovců.

„I když se na to nechci vymlouvat, pořád se ale potýkáme se zraněními a virózami. Teď se musíme soustředit na play-off,“ prohlásil trenér Zory Libor Malínek. To ještě nevěděl, že jeho tým o víkendu nevyrazí na pohárový turnaj do Kutné Hory.

„Mančaft je hodně rozbouraný a musíme se dát do kupy, ať tam nejedeme ve slátané sestavě. Trumpešová má zraněné rameno, Kašpárková nedohrála, má něco s loktem. Je toho hodně,“ neskrýval starosti Malínek.

Jeho tým ale nakonec čeká další zápas až 4. dubna v Hodoníně.

NIŽŠÍ SOUTĚŽE ODLOŽENY

Hrát se v nejbližší době nebudou ani nižší házenkářské soutěže, zápasy v termínu od 12. března do 25. března se odkládají. Například v Litovli museli pozastavit tréninky z důvodu uzavření sportovní haly ZŠ Vítězná.