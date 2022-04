Se spoluhráči se přitom již dnes ve Zlíně (od 20.15 hodin) pokusí vypracovat co největší náskok. „Jaký by měl stačit? Nemusí ani deset branek. Moc dobře víme, jaké peklo nás pak čeká ve Skopje,“ říká 25letá pravá spojka, jenž sdílí hotelový pokoj se svým bývalým zuberským parťákem – Štěpánem Zemanem.

Jak složitá byla vaše cesta v současné válečné době z Běloruska?

V pohodě. Samozřejmě v dnešní době je náročnější než obvykle, chvíli jsem musel čekat na hranici. Protože jsme ještě hráli v neděli zápas v Minsku, domů do Žeravic jsem se dostal až v osm ráno a po dvou třech hodinách spánku už jsem vyrazil na sraz do Zlína. Únavu jsem ale již setřepal. (úsměv)

Jak probíhá příprava?

Vzhledem k náročnosti víkendového programu a pozdějším příjezdům byl program upraven, zpočátku bylo více videa. Na palubovku jsme se ale dostali už v pondělí večer. Každopádně nálada v týmu je parádní, nechybí vtípky, hecování, prostě vše, co utužuje partu. Všichni víme, o co jde.

Máte spočítáno, kolikátý zápas v národních barvách váš čeká?

Nevedu si to, ale odhaduji, že to bude do padesáti. Svou premiéru jsem si před nějakými pěti šesti lety odbyl v Brně proti Islandu.

Jakou máte bilanci s Makedonií?

Osobně v kladných číslech. Je to náš tradiční, nám rovný soupeř, kdy hlavně v odvetě na jejich půdě náš čeká hodně bouřlivé prostředí, peklo. Bude to náročné.

Co na ně nyní bude platit?

Oba týmy si prošly generační obměnou, nyní mají také hodně mladých. Každopádně se budeme chtít prosadit rychlou házenou. Mají těžké pivoty, ani jejich hrající kouč Lazarov není už nejmladší. Prostě je budeme chtít uběhat. Duel vyrovnaných týmů budou rozhodovat momentální forma a maličkosti. Všichni věříme, že uspějeme.

Jaký výsledek by měl stačit do odvety na horké půdě Makedonců?

Stačit nemusí ani desetigólový náskok. Každopádně chceme vyhrát a uhrát tak přijatelný výsledek, abychom mohli být v odvetě klidnější.

Opět bude vyprodáno. Jak je to pro vás důležité a jaké je zlínské publikum?

Ve Zlíně budu osobně hrát poprvé, ale halu a prostředí už jsem zde právě proti Makedonii zažil jako fanoušek. Do Zlína se vždy sjeli příznivci z celé Moravy, jsem rád, že je neodradil ani středeční a večerně pozdní termín. Očekávám bouřlivé prostředí, které nás vždy dokáže vybičovat k maximálnímu výkonu.

Jak vnímáte změnu a příchod španělského trenéra Sabata?

Pozitivně. Je to velká změna, nový impulz pro českou házenou. Věřím, že nám pomohou jeho myšlenky a vize. Asi bude chvíli trvat, než si vše sedne, ale jsme na dobré cestě.

V čem je jiný?

Má určitý koncept, kterého se drží. Více řeší detaily, zaměřuje se více na práci s hráči. Dnešní moderní házená je více o detailu, musí se pilovat.

Jazykovou bariéru nemáte?

Komunikujeme převážně anglicky, což většině z nás, co hraje v zahraničí, nedělá problém. Navíc už jsem měl pár španělských trenérů, takže znám i španělská slova. A kdo nerozumí, tomu pomůžeme.

Jak se vám líbí berlínský los skupiny o postup na ME v roce 2024? Narazíme na Island, Izrael a Estonsko.

Cíl je jednoznačně postup. Island měl skvělý evropský šampionát, oni jsou favorité, ale chceme se s nimi poprat o první místo. Rozhodně jim chceme konkurovat!