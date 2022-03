"Konečně došlo k tomu, na co jsme všichni čekali," neskrýval obrovskou radost a úlevu domácí kouč Jiří Černíček a dodal: "Kdyby mi ale někdo řekl, že vyhrajeme rozdílem osmi branek, nevěřil bych mu."

Zcela opačné pocity měla strana poražených. "Samozřejmě, že nemůžeme být spokojení. I když jsme přijeli bez našich kvalitních dorostenců, tak si pořád myslím, že mančaft, který trénuje třikrát týdně, by měl předvádět lepší výkony, než tomu bylo dnes," komentoval vysokou porážku vedoucí olomouckého týmu Martin Přerovský.

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Konečnému výsledku přitom první poločas moc nenasvědčoval. Oba týmy se pravidelně střídaly ve vedení a přetahovanou vyhráli domácí rozdílem jediného gólu. Rozhodující zlom nastal až v posledních dvaceti minutách, kdy zkušenější Prostějované utrhli stále nervóznější a chybující mladíky z krajského města na rozdíl čtyř až pěti gólů a náskok už si vzít nenechali.

"Ve srovnání s jinými zápasy jsme dnes mizerně bránili. Nešlo to moc ani gólmanům, ale obrana jim nepomohla. Máme mladý, nezkušený tým, který v případě, že se utkání nevyvíjí optimálně, začne chybovat. Ti kluci hrají za muže rok, někteří dva. Navíc jim uškodil ve vývoji ten dvouletý covidový stav. Chybí jim zkušenosti a ty jsou právě v derby rozhodující," analyzoval porážku svých svěřenců Přerovský s tím, že se musí s kluky dál trpělivě pracovat.

Hlad po vítězství byl velký

"Bylo vidět, že kluci moc chtějí tu smolnou sérii prolomit. Dlouho nevyhráli a chtěli výhru víc než soupeř. Byly to lopotně ubojované body, asi to nebyl příliš pohledný zápas. Účel ale světí prostředky," hodnotil Černíček a pokračoval: "Dnešní výhru bychom ale měli potvrdit v následujících dvou kolech. Jedeme do Juliánova a doma hrajeme s Holešovem, tedy sousedy v tabulce."

Individuálně čněl Kosina a přidali se i další. "Vojta Pospíšil odehrál v dresu Prostějova svůj nejlepší zápas. Nejlepší výkon sezony podal Michal Nevrlý a Jirka Kosina je kapitola sama o sobě. On dá gól i ze situací, kdy by nikdo neřekl, že dá gól. Je to až proti zákonům metodiky a házené," uzavřel se smíchem lodivod Prostějova.

Olomoučtí budou mít možnost odčinit blamáž z derby v domácím utkání s Velkým Meziříčím, které se hraje v neděli 3. dubna od 16 hodin. Prostějovští se ve stejný den, ale o hodinu později představí na palubovce posledního Juliánova.

Sokol II Prostějov – HBC Olomouc 1966 37:29 (17:16)

Rozhodčí: Pernička, Tůma. Vyloučení: 5:3. Sedmičky: 6/5:4/4. Vývoj skóre: 1:2, 4:2, 4:4, 8:5, 8:8, 9:10, 10:12, 13:12, 14:16, 17:16, 19:16, 21:18, 23:19, 24:21, 27:22, 27:24, 29:26, 32:26, 33:28, 34:29, 37:29.

Prostějov: Hrubý, M. Micka – V. Micka 5, Grepl, Pospíšil 9/1, Jurík, Kintr 1, Bečička, Nevrlý 4, Kalvoda, Kosina 14/4, Jurečka 4. Trenér: Jiří Černíček. Vedoucí: Svatopluk Ordelt.

Olomouc: Spěsný, Příhoda – Slovák 2, Kubeček 1, Hejduk 1, T. Buršík, Kašpar 10/4, Galus 3, Fedák 3, Petrtýl 1, Knebl 3, F. Buršík 2, Filipec, Hejný 3. Trenér: Zbyněk Kročil. Vedoucí: Martin Přerovský.

TABULKA 2. LIGY JM

1. Tatran Bohunice 16 16 0 0 511:276 32

2. SK Kuřim 16 11 2 3 470:413 24

3. TJ Sokol Kostelec n. H. - HK 16 9 2 5 452:436 20

4. HK Ivančice 16 9 1 6 481:438 19

5. TJ Sokol Velké Meziříčí 16 9 1 6 448:430 19

6. HBC Olomouc 1966 17 8 1 8 491:474 17

7. Sokol Telnice 16 6 2 8 400:425 14

8. TJ Sokol Újezd u Brna 16 7 0 9 487:542 14

9. SHC Maloměřice Brno B 16 5 3 8 422:450 13

10. Sokol II Prostějov 17 2 5 10 479:520 9

11. TJ Holešov 16 4 1 11 465:530 9

12. Sokol Juliánov 16 2 0 14 360:532 4

Zbývající program 17. kola: TJ Sokol Velké Meziříčí - TJ Sokol Újezd u Brna (SO, 17), TJ Holešov - Sokol Juliánov (NE,11), Tatran Bohunice - TJ Sokol Kostelec n. H. - HK (NE, 15), Sokol Telnice - SK Kuřim (NE, 17), HK Ivančice - SHC Maloměřice Brno B (NE, 17).