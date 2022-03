„Dokázali jsme si formu ze základní části přenést i do play-off a každý zápas byl pak lepší a lepší. Musím říct, že letošní série s Vítkovicemi byla z naší strany podstatně zdařilejší než ta loňská. Trápili jsme je daleko víc. Hlavně pak v domácích zápasech.“ řekl po konci série olomoucký trenér Radek Řehák, „Všechno to pak gradovalo v první třetině čtvrtého zápasu, kdy jsme dvakrát soupeři utekli do vedení,“ dodal.

Zlepšení oproti minulému roku se nepromítlo jen na hře samotné, ale i na celkovém skóre. Zatímco v minulé sezoně megafavorit Hanačky zničil v poměru 50:4, letos se musel spokojit „pouze“ s výsledkem 33:7. Alespoň deset gólů se mu navíc podařilo nastřílet pouze jednou, a to hned v úvodním zápase celé série, zatímco minule střílel v rozpětí 9-17 a „nad deset“ šlo skóre hned třikrát.

Mora porazila Kometu, v play-off jde na Vítkovice

„Při hodnocení musíme mít samozřejmě všichni na paměti, že kvalita Vítkovic je veliká. Je to nejlepší manšaft za několik posledních let. A i přes to, že naše naděje na postup nebyly zrovna vysoké, tak to holky zvládly dobře a v každém ze čtyř zápasů se až do poslední minuty rvaly o to, aby uhrály co nejlepší výsledek,“ těšilo olomouckého kouče.

V Olomouci se také pomáhalo

Tato série však neměla pro Olomouc rozměr pouze sportovní. Během jejího třetího zápasu totiž olomoucký klub dohromady s fanoušky vybral krásných 24 021 korun, které následně věnoval dětskému domovu Šance a také válkou sužované Ukrajině. „Sobotní zápas byl opravdu nezapomenutelný. Na tribuně se sešlo nějakých 140 lidí, kteří neúnavně fandili a hnali nás až do poslední vteřiny. No a ta vybraná částka je už pak taková sladká třešnička na výborném dortu,“ uzavřel Radek Řehák.