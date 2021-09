Litovelští mají v kádru nových jmen více. Tým posílili většinou borci, kteří buď pracují, studují nebo bydlí v Olomouci. Vedle Nolče je to spojka Pavel Mrnuštík (Hranice), křídlo Dominik Tkadleček (V.Bystřice), jen už v Litovli působil. Odchovanec Jakub Dolák se vrátil z Německa, podobně jako dříve karvinský Jan Pindej. Hostovat z Hranic bude v Tatranu střední spojka Luděk Piwko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.