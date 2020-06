Štěpán „Sika“ Guba přijal účast na turnaji Oktagon jako náhradník. Mladý thaiboxer tak poprvé nakoukl do nejslavnější české organizace a fanouškům MMA se představil ve skvělém světle. Přestože musel na poslední chvíli shazovat do váhy (nakonec se mu to nepovedlo o 2 kg), chytil šanci za pačesy a zaslouženě porazil o šest let zkušenějšího Jána Pajtaše na body.

„Jsem vděčný mému soupeři, že ten zápas vůbec vzal, protože jsem nenavážil,“ ocenil devatenáctiletý supertalent z klubu Muay Thai Olomouc po vítězné premiéře, přestože coby thaiboxer není v kleci jako doma.

V dosud krátké sportovní kariéře toho už ale na poli thajského boxu stihl dost. Bral titul z juniorské kategorie na mistrovství republiky české muay thai asociace z roku 2017, je rovněž domácím čtyřnásobným juniorským šampionem a vicemistrem Evropy v juniorské kategorii. Na profi úrovni ovládl loni pyramidu Muay Thai Fusion. Zimu pak strávil na několikaměsíčním náročném tréninkovém kempu v Thajsku.

Vítězství s pokorou

Svůj debut v Oktagonu si užíval na maximum. Devatenáctiletý sympaťák z Velkého Týnce hned při prvním záběru kamery vyhrnul triko a hrdě ukázal tetování MTO.

V prvním tříminutovém kole se pokusil o arm triangl v postoji – tedy o jednu z technik, která nepatří do světa thaiboxu. Pravidlům se ale skvěle přizpůsobil a sklidil za to ovoce. „Pravidla jsou výborná. Jen musím poladit obranu proti takedownům, popřípadě i útok. Ale je to pecka, je to řežba. Není tam to v uvozovkách válení se po zemi,“ chválil si Štěpán Guba pravidla zápasů na turnaji Oktagon Underground.

Po svém vítězství nad Pajtašem poklekl a soupeři se uklonil přesně dle tradic muay thai. „Chci také poděkovat klukům od nás z MTO, protože vím, že tady nejsem sám, ale oni jsou tady se mnou,“ říkal na adresu svého rohu, kde nechyběl kouč Tomáš Musil.

Ten svého svěřence připravuje na sobotní bitvu, která bude ještě náročnější. V cestě do finále stojí totiž favorit Tadeáš Růžička.

„Je to můj kamarád. Byli jsme spolu na pokoji na mistrovství Evropy v Paříži. Bude pro mě ctí, nastoupit proti němu do zápasu,“ uvedl Guba.

„Čeká nás jeden z nejtvrdších borců v Česku. Velice zkušený, mistr světa IFMA v muay thai a borec co má přes sedmdesát zápasů. Všechny zápasy jede naplno a má pořádné bomby. Kluci se znají, každopádně na ten zápas půjde přátelství prostě stranou a vyhraje ten lepší,“ řekl na adresu protivníka trenér Štěpána Guby Tomáš Musil.

Příprava? Kondice a váha

Talent z Hané bude nyní součástí galaveřera v Praze, kde bude největší hvězdou Lucie Pudilová.

„Tentokrát se zápasy budou konat v největším klubu Epic. S přípravou jsme začali minulé pondělí, od úterý drží Štěpán striktně stravu. Přípravu jsme zaměřili na dvě věci - fyzickou kondici a váhu,“ popisuje trenér Musil s tím, že se jeho svěřenec bude držet svého stylu boje. „Učit se nějaké nové věci absolutně nemá v takovém krátkém období cenu a udělat váhu je pro nás také priorita.“

Guba se v posledních dnech věnoval běhu, jízdě na kole i v posilovně.

„Dále jsme hodně pracovali na lapách. Se Štěpánem jsem pracoval hlavně já, potom jeho otec, který pořešil i správnou stravu. V pátek byl také lapovat s naším dalším trenérem Josefem Berkou,“ popisuje kouč Musil. „Poté, co se Štěpán vrátil z Thajska, se hodně změnil, takže se vlastně teď učíme znova spolu najít tu správnou cestu, aby ta příprava byla kvalitní, ale zároveň, aby se cítil co nejlépe. Tohle je to nejdůležitější vzhledem ke krátkému termínu dalšího zápasu. Být v pohodě, soustředit se na svůj trénink, soustředit se na váhu a zbytečně nepřemýšlet nad nějakými novinkami. Myslím, že každý den se tohle zlepšovalo,“ uvažoval olomoucký trenér.

V sobotu na vážení chtějí splnit to, co se minule nepovedlo. „Váha padá postupně dolů i při režimu, kdy toho Štěpán celkem dost vypije a to je dobře, protože ty poslední kila budeme dělat z vody, které by mělo mít tělo teď dostatek a váha by neměla být takový problém jako posledně,“ doufal Musil.