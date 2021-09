Olomoucký bojovník se ale ostřílenějšího soupeře nijak nezalekl.

„Štěpán byl na zápas skvěle připravený, takže jsme se neobávali a naopak jsme se zápasu nemohli dočkat. První kolo předčilo naše očekávání, Štěpán plnil přesně to, co jsme si řekli,“ chválil trenér Tomáš Musil. V prvním kole byl Guba lepší, přestože soupeř jej sem tam tvrdě kopnul. Právě jeden z kopů ale hned na začátku zápasu totálně Gubovi rozbil loket pravé ruky.

„Když nám v přestávce Štěpán řekl, že nemůže zvednout ruku, chtěli jsme to ukončit. On sám ale nechtěl a pokračoval. První polovina druhého kola patřila jemu, druhá polovina soupeři. Bohužel jsme začali couvat a stát před soupeřem a ten pokračoval v tvrdých kopech do stejné ruky, protože vycítil, že tam bude nějaký problém,“ řekl Musil.

I třetí kolo si nakonec Polák Jedrzejewski zkušeně pohlídal a nakonec se radoval z výhry na body. „Před třetím kolem jsme se snažili Štěpána ještě namotivovat. On jako vždycky ukázal neskutečné srdce bojovníka. Celé třetí kolo šel do soupeře na krátkou vzdálenost, ale Danie perfektně pracoval z ústupu. Rozhodčí nakonec viděli jeho výhru 2:1. Přece jen byl o něco komplexnější. Mrzí nás pouze to zranění. Určitě by zápas vypadal jinak,“ je přesvědčen Musil. „Se zadní rukou out nemohl Štěpán trefovat soupeře v momentech, kdy by to normálně trefoval. Nemohl ani loktovat v klinči, což má nachozené úplně perfektně. I samotný klinč to hodně ovlivnilo,“ vysvětlil kouč.

I přes porážku by měl Štěpán Guba v Polsku pokračovat i v dalších zápasech. „Hned na konci roku by měl mít zápas proti dalšímu zkušenému Polákovi, v příštím roce by mohl v jedné jiné organizaci jít rovnou do zápasu o titul, ale to ještě není potvrzené,“ uvedl Musil. „Takové zápasy každopádně pro něj chceme. Štepánovy výkony jsou pořád nahoru a pokud bude zdravý a stoprocentně připravený jako teď, tak bude pro všechny soupeře tvrdým oříškem,“ dodal Musil.