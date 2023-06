Celkem 21 skokových soutěží v šesti různých kategoriích či túrách měl na programu letošní program závodů Banka CREDITAS CSI2*-W Olomouc 2023. Grand Prix Olomouce vyhrála domácí Sára Vingrálková s valachem Comme-Laude W.

Vítězka Grand Prix Olomouce 2023 Sára Vingrálková | Foto: CSI Olomouc/Kateřina Návojová

Vrcholem čtyřdenního maratonu v Equine Sport Centru v hanácké metropoli byl právě desátý ročník nedělní Grand Prix. Ta je součástí Světového poháru a jelo se také o body do olympijské kvalifikace.

„Zapeklitý byl čas, kvůli kterému jezdci hodně spěchali a přicházely hloupé chyby. Parkur byl také hodně náročný, co se týče technické obtížnosti,“ hodnotila vítězka Sára Vingrálková, která si užila slavnostní ceremoniál ve skvělé atmosféře.

„Bydlím v Olomouci, narodila jsem se tady, o to víc je to pro mě speciální. Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo právě tady,“ usmívala se Vingrálková.

Ta myslí i na olympiádu v Paříži, kde by mohla být součástí českého týmu. „Pokud bych byla nominována, byla by pro mě obrovská čest startovat v týmu v Praze při olympijské kvalifikaci. Je to sen každého jezdce i velká příležitost pro Česko se kvalifikovat podruhé na olympijské hry,“ dodala jezdkyně.

Hlavní soutěž třetího dne, Cenu města Olomouce o body do světového žebříčku, vyhrál Kamil Papoušek s Viviano Blue. „Měl jsem velké štěstí na předposledním skoku, tam mě Viviano zachránil,“ ohlížel se Papoušek.

Dlouholetá česká parkurová jednička Aleš Opatrný ovládla páteční hlavní soutěž v sedle hřebce Congstara, v sobotu pak Opatrný triumf zopakoval při finále Silver Tour.

Do nedělní Grand Prix nastoupil Opatrný na teprve osmiletém valachovi Locantovi RN a skončil pátý díky velmi rychlému času.

„Myslím si, že Locanto je velmi kvalitní kůň a vzhledem ke svému věku skákal výborně,“ řekl Opatrný směrem k blížící se olympijské kvalifikaci v Praze.

Fotogalerii z neděle připravujeme…

Grand Prix Olomouce, TOP 5:



1. Sára Vingrálková – Comme-Laude W (0) 37,84

2. Zoltán Czékus (HUN) – Disco (0) 40,98

3. Marek Klus – Cardozo 4 (4) 34,46

4. Miloslav Příhoda ml. - Ibiza D (1) 78,79

5. Aleš Opatrný – Locanto RN (4) 72,98