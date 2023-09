Olomoučtí futsalisté za sebou mají velice zajímavý, z pohledu výsledku však neúspěšný start do nové sezony 1. Futsal ligy. V zápase proti Helasu Brno totiž během několika málo minut dokázali smazat čtyřbrankové vedení svého soupeře, minutu a půl před koncem však inkasovali ještě jednou a prohráli 5:6. Své první střetnutí v jejich dresu má za sebou i Daniel Javorski. Brankář, který do Olomouce, potažmo Velké Bystřice, kde Hanáci hrají své domácí zápasy, přišel až těsně před sezonou na roční hostování. A dalo by se říci, že už má za sebou i šťastnější zápasy.

„Myslím si, že v prvním poločase byl Helas lepší, vytvořil si více šancí a celkově měl i více ze hry. Bylo fajn, že jsme to přečkali pouze za stavu 1:2. V prvních deseti minutách druhé půle se hra začala vyrovnávat a v té druhé desetiminutovce jsme už naplno hráli svoji hru. Jenom je škoda, že Brno dalo z několika ojedinělých šancí tři góly," popisoval zápas 22letý gólman.

„Po vyrovnání jsme pak bohužel dostali blbý gól. Je to škoda, ale vidím, že tento tým dokáže makat do poslední sekundy a nikdy se nevzdává," dodal ještě.

Dalo by se říci, že tento muž v rukavicích už jistě zažil i lepší zápasy. Působil totiž často nejistě a o mnohých z šesti inkasovaných gólů se dá říci, že šly na jeho vrub. Tohoto faktu si byl on sám však plně vědom.

„Možná to pramenilo z toho, že ještě nejsme tolik sehraní. Já osobně jsem s týmem zatím absolvoval jen jeden trénink. Nechci ale, aby to znělo jako výmluva. Byly to prostě moje chyby," lomil rukama.

„Nebylo to ale způsobeno psychikou. Já když udělám chybu, tak se na ni snažím ihned zapomenout, jít dál a po zápase si to zpětně v hlavě promítnout. Přesně takhle to plánuji udělat teď a proti Mělníku to všechno napravit," dodal ale s plným odhodláním.

Znal jsem se s Honzou Šipkou

Daniel Javorski přišel na Hanou těsně před začátkem sezony na hostování z týmu Chrudimi, tedy absolutního hegemona české futsalové scény. Důvodem je zranění olomoucké brankářské stálice Radka Janečky, který si při jednom z tréninků utrhnul achilovku a bude tak olomouckému manšaftu chybět po celou sezonu.

„Jsem tady velice spokojen. Do kabiny jsem zapadl velice dobře a doufám, že to po celou sezonu bude dobře šlapat. V Chrudimi jsem nedostával tolik šancí, a tak jsem se rozhodl pro hostování. Shodou okolností jsem se znal s Honzou Šipkou a ten mi řekl, v jaké jsou situaci. Kontaktovali mě pak Martin Janečka jako trenér a předseda Tilki (Nikolas Tilkeridis, pozn. red.) a domluvilo se to. I Chrudim s tím naštěstí souhlasila," uzavřel Daniel Javorski.

Zlepšit si náladu i svou reputaci bude tento borec moci již tento pátek, kdy se společně se svým novým týmem vydá na palubovku Mělníka. Ten už má odehrány zápasy dva. V tom prvním ve své hale vypnul Liberec poměrem 10:4, v tom druhém pak padl v Kadani po těsném výsledku 5:7.