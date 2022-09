V golfovém prostředí pojem trochu podobný, jako v tom dostihovém. Jeho výše totiž označuje výkonnost hráče – čím méně, tím lépe. Začátečníci mají handicap 54, amatérská soutěžní úroveň začíná na 36 a ti opravdu nejlepší se blíží nule. Je to proto, že handicap zjednodušeně řečeno vyjadřuje počet ran, které máte „k dobru“ oproti normě neboli paru hřiště (viz níže). Úroveň handicapu se mění hráčům podle jejich oficiálních soutěžních výsledků.

PAR (HŘIŠTĚ ČI JAMKY)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lubomír StehlíkPar znamená v golfu počet ran, který potřebuje k dohrání jamky či celého hřiště solidní a zdatný golfista. Jamky se tudíž dělí na třípary, čtyřpary a pětipary podle toho, zda je normou zahrát je na tři, čtyři či pět ran. Součet těchto „jamkových“ parů vám pak zároveň dá par celého hřiště – na osmnáct jamek to obvykle bývá 70 či 72 ran. Zahrajete li tedy na tříparové jamce tři rány, můžete si zapsat, případně spoluhráčům nahlásit zahraný „par“.

BIRDIE (čti berdý)

Anglický termín označuje původně ptáčka, v golfovém prostředí to ale znamená úspěch. Pokud hráč hlásí a zapisuje birdie, znamená to, že se mu podařilo zahrát jamku jednu ránu pod par, tedy pod danou normu. Na tříparové jamce značí birdie jamku zahranou na pouhé dvě rány, na čtyřparové analogicky tři do jamky a na nejdelší pětiparové se vám birdie povede, jestliže dopravíte míček do jamky za pomoci čtyř ran. Není to ovšem snadné…

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť

BOGEY (čti bogý)

Pravý opak pojmu birdie. Bogey značí, že jste na dané jamce zahráli o jednu ránu víc, než stanovuje ona základní norma. Pokud zapisujete dvě rány nad par, je to double bogey, tři rány nad par značí triple bogey a tak dále. Pro začátečníky platí, že se výsledkem bogey na jamce nemusí nikterak trápit, někdy se říká, že pro úplného nováčka je jakýsi jeho „osobní par“ zahrát na každé jamce aspoň triple bogey. Věřte, že se vám to zpočátku nepovede vždy.

TEE (čti tý)

Pozor, nezaměňovat s podobně znějícím anglickým výrazem tea, o žádný čaj tady nejde. Tee neboli počeštěle „týčko“ je výraz označující odpaliště, tedy pole, na němž každou golfovou jamku začínáte. Zároveň se tak říká drobnému předmětu, na který si můžete položit míček a tím ho podepřít, aby se vám lépe trefoval. Ovšem opět velký pozor, to lze právě jen na odpališti! Jinde už musíte (až na pár výjimek) hrát míček přesně z toho místa, kde leží.

GREEN (čti grýn)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Libor PlíhalAsi víte, že green znamená anglicky zelená. V golfu se tímhle výrazem označuje posvátná půda na několika desítkách metrů v bezprostředním okolí samotné jamky (označené obvykle tyčí s vlajkou). Když říkáme posvátná, platí to opravdu téměř doslova. Na greenu se musíte chovat velmi opatrně, abyste nepoškodili trávu. ta je tady nizoučká a povrch musí být dokonale rovný, aby hráče nic nerušilo při dohrávání do jamky.

FAIRWAY (čti fervej)

Než dorazíte na green, měli byste v ideálním případě míček hrát po krátce sestřiženém území, kterému se říká fairway (tedy „správná cesta“). Někde bývá širší, jinde úzká, trefit se na ni se vám každopádně vyplatí, protože se odtud hraje lépe, než z vysoké trávy nebo lesa.

I na ferveji se nosí ohleduplnost, nicméně při dobře trefené ráně hráči kus trávy vytrhnou. Počítá se s tím, ale drn vždy vrátí na místo a zašlápnou, aby místo opět zarostlo.

Golf je krásná hra opředená mýty. Jak na něj?

HOLE-IN-ONE (čti holinvan)

Sen každého golfisty. Pokud se vám podaří hole-in-one, znamená to, že jste trefili míček do jamky hned napoprvé! Je ale potřeba si připomenout, že i ty nejkratší tříparové jamky měří obvykle nejméně 80 či 90 metrů a pravděpodobnost, že se vám něco podobného podaří, je odhadem zhruba 12 500 ku 1. Mnozí rekreační golfisté na takovýhle zázrak čekají třeba celou kariéru a i ti nejlepší světoví hráči trefí mýtické „eso“ třeba jen jednou za pár let.

FORE (čti fór)

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš KaboňZní to jako nějaká legrace, ale jestliže na golfovém hřišti uslyšíte někoho křičet fór, raději se rychle přikrčte a kryjte si hlavu – ve skutečnosti vám totiž může hrozit nebezpečí od něčí nepovedené rány. Golfový míček je těžký a velmi tvrdý, takže může snadno způsobit opravdu vážné zranění! Proto sami na golfové hřiště raději nevstupujte a při hře buďte velmi opatrní, aby nikdo nebyl „v dostřelu“. A když už omylem váš míč letí, kam nemá, určitě křičte tohle heslo.

FLIGHT (čti flajt)

Nebojte, nikam se nepoletí. Tenhle výraz v golfu označuje skupinu hráčů, kteří soutěžní kolo absolvují spolu. Mohou být jen dva, maximálně ale čtyři. Jednotlivé „flajty“ startují obvykle v desetiminutových intervalech a je slušností dorazit včas, obzvláště pokud máte hrát s někým, koho vůbec neznáte. Někdy vám spoluhráče přidělí personál hřiště, jindy třeba svůj flight tvoříte jen vy sami, případně váš kamarád nebo partnerka.

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť