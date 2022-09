Šilheřovice - hřiště

rok založení: 1968

počet jamek: 18

par: 72

obtížnost: 2/5

délka: 5790 m

ubytování: ne

restaurace: ano

Třetí osmnáctijamkové hřiště v tehdejším Československu (po Mariánských Lázních a Karlových Varech) bylo vystavěno převážně svépomocí prvních členů klubu v areálu téměř stohektarového anglického parku.

Z pohledu odborníků se jedná o jediné celoparkové golfové hřiště v Česku, jakých je navíc i ve světě velmi málo. Součástí parku je také Palmový skleník, který před úplným zničením zachránili členové golfového klubu, kteří si v něm po rekonstrukci v letech 1976–1981 zřídili svoji klubovnu.

Jak se tam dostat?

Obec Šilheřovice leží nedaleko polských hranic, například z Ostravy se sem dá dorazit směrem přes Ludgeřovice a Markvartice.

adresa: Dolní 412, 747 15 Šilheřovice

telefon: 595 054 144, 722 288 422

e-mail: golf@golf-ostrava.cz

web: www.golf-ostrava.cz

Kdo všechno už si v minulosti zahrál na golfovém hřišti v Šilheřovicích? A co je za poslední roky v tamním areálu nového? Také o tom vypráví v rozhovoru pro Deník generální sekretář klubu Pavel Pniak.

Pavel Pniak, generální sekretář golfového klubu v ŠilheřovicíchZdroj: Archiv P. PniakaJak dlouho už funguje šilheřovický golfový areál?

Park Golf Club Ostrava byl založen v roce 1968 a v roce 1970 se konal zahajovací turnaj na hřišti integrovaném do zámeckého – Rothschildova parku v Šilheřovicích.

Jezdí k vám spíše hráči z blízkého okolí, nebo i ti zdaleka?

Naprostá většina platících návštěvníků je z blízkého okolí a samozřejmě naše hřiště navštěvují i hráči z celé ČR, Slovenska, Polska a okolních států. Velkou měrou se na tom podílí i turnajoví hráči na pořádaných seniorských turnajích v rámci severní Moravy, jižní Moravy, celostátní turnaje pořádné ČGF a regionálními pořadateli, a současně i pořádané komerční turnaje.

Čím byste na hru u vás nalákal zkušené, či naopak začínající golfisty?

Kouzelným prostředím zámeckého parku s dominantou Rothschildova zámku, spoustou renovovaných kulturních památek, hřištěm s nádhernými staletými stromy z celého světa a jejich příjemný stín. Délka ran u nás tolik nerozhoduje, spíše přesnost a cit pro hru, a myslím, že golf si u nás mohou užívat všemi smysly golfisté s jakýmkoliv handicapem. Pro mě je to hřiště, na které vezmu dobré přátele, dýchne na nás historie a fantastická příroda, zahrajeme si o kávu, nebo večeři a těch pár chvil po hře na terase klubu u rybníka jen dotvoří skvělou pohodu a relax.

Která jamka je podle vás na vašem hřišti takříkajíc „ikonická“ a proč?

Asi není jen jedna, záleží na úhlu pohledu. Za mě je to pětiparová jamka číslo 1, svou krásou, přilehlým Rothschildovým zámkem, obrovskou Neptunovou kašnou se sousoším a obtížností toho zahrát tento dogleg v paru.

Hrajete vy osobně golf? Jak často a jaký máte handicap?

Ano hraji, poslední dobou bohužel čím dál méně, handicap 11,1 asi neodpovídá aktuální výkonnosti. Uvidíme letos!

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Klub vychází z dlouhodobé sportovní činnosti od počátku založení. Naši hráči se zúčastňují celorepublikových soutěží jak družstev, tak jednotlivců, a to v kategoriích mužů a žen (liga, extraliga) i mládeže. Tréninkové centrum mládeže pracuje pod velmi dobrým Head Pro trenérem René Pinkem, provozujeme golfovou školičku SNAG pro děti od 3 do 8 let a spolupracujeme se všemi subjekty, u nichž cítíme přínos.

Které známé osobnosti si u vás v areálu v minulosti zahrály, nebo sem dokonce jezdí pravidelně?

Tak to budeme sahat i do vzdálené minulosti – Miquel Angel Jimenéz je asi ze všech nejznámější, objevili se u nás ale i další hráči, kteří byli spojeni s European Tour. Pak členové hokejového týmu z Nagana, trenéři, hráči hokejových a fotbalových týmů… Politiky asi vynecháme, čestným členem našeho klubu je třeba známý herec pan Miroslav Donutil.

Uplynulé období bylo pro nás všechny složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Bohužel i složité záležitosti k životu patří. Mně osobně největší radost udělala přestavba historické klubovny Palmenhaus v roce 2017, která byla architekty vysoce hodnocena z hlediska zdařile provedené industriální architektury, a dále nádherně provedená rekonstrukce kulturních památek Neptunovy kašny, Kančí a Ostravské brány v roce 2021. Snímky: Zdeněk Sluka a archiv P. Pniaka

