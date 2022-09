Je to hřiště veřejné, tudíž dostupné pro všechny golfisty, i pro ty bez zelené karty.

Není úplně snadné, nicméně zvládnou jej i začínající golfisté – úvodní série dvou čtyřparových jamek není tolik náročná, výzvou je až dlouhý pětipar číslo 3.

Nejatraktivnější jamkou je určitě tříparová šestka skýtající ostrovní green, poté se hřiště na závěr celé devítky zvedá jamkou číslo osm a devítkou klesá zpátky ke klubovně.

Pokud jde o služby, penzion Adéla nabízí ubytování přímo v areálu, k dispozici jsou také dva tenisové kurty.

Jak se tam dostanete:



Po výpadovce z Rožnově směrem na Dolní Bečvu, k odbočení doprava vás po několika stovkách metrů navedou směrovníky.

adresa: Dolní Bečva 2, 756 55 Dolní Bečva

GPS: 49°28’00.6″N 18°10’26.4″E

kontakt: 731 252 094

e-mail: info@golf-roznov.cz

web: www.golf-roznov.cz

Zahrála si u nás i rodačka Martina Hingisová, vzpomíná manažerka

O tom, jaká specifika má hraní golfu ve valašské krajině Rožnova pod Radhoštěm, vypráví v rozhovoru pro Deník manažerka tamního areálu Zuzana Hrabalová.

Manžerka golfového areálu v Rožnově Zuzana HrabalováZdroj: Archiv klubuJak dlouho funguje golfový areál v Rožnově pod Radhoštěm?

Výstavba našeho golfového areálu začala v roce 2002. V září roku 2004 byla otevřena devítijamková akademie, v roce 2007 pak došlo k rekonstrukci a rozšíření do stávající podoby.

Jezdí k vám hráči z blízkého okolí, nebo i zdaleka?

Naše hřiště je navštěvováno nejen našimi členy, ale jezdí k nám také hráči z různých okolních golfových klubů. Jelikož je Rožnov velmi turisticky atraktivní místo, v letních měsících nás navštěvují hráči z celé republiky. Jedou k nám do Beskyd na dovolenou a jednou z dovolenkových aktivit je i golf. Od loňského roku provozujeme v areálu Penzion Adéla, vhodný především pro rodiny s dětmi, které zde v Rožnově najdou skvělé místo pro aktivní dovolenou.

Golf je krásná hra opředená mýty. Jak na něj?

Čím lze na hru u vás nalákat zkušené, či naopak začínající golfisty?

Naše hřiště je opravdu vhodné jak pro začínající hráče bez zelené karty, tak i pro hráče na všech výkonnostních úrovních. Na začátečníky zde nečekají nepříjemné překážky, ferveje jsou přehledné, rovné, roughy krátce střižené a greeny vždy skvěle připravené a docela dobře čitelné. Co se týče délky jamek, je to tak akorát, aby každý hráč měl šanci odejít s pěkným číslem. Co se týče pokročilých hráčů, i pro ty znamená naše hřiště určitou výzvu. Každoročně na mistrovství klubu naši nejlepší hráči bojují o skóre v minusu, a ne vždy se jim to podaří. Prozatímní rekord hřiště však drží „náš“ Stanislav Matuš – pochází přímo z Rožnova – který u nás před pár lety zahrál krásných 59 ran.

Která jamka je podle vás takříkajíc „ikonická“ pro vaše hřiště a proč?

Naše ikonická jamka, která nezkazí žádnou fotografii, je zcela jistě ostrovní jamka číslo 6, par tři, délka 80 metrů. Přepálit vodu, která obklopuje celý green, je pro každého vždy výzvou a poté radostí, když se podaří míč posadit těsně k vlajce a patovat do birdie. Minimálně jednou za rok tady padne i hole-in-one.

Hrajete vy osobně golf? Jak často a jaký máte handicap?

Já osobně golf hraji, handicap mám 13, s tím, že také často ráda vyrážím na jiné hřiště v okolí. Ráda poznávám a nechávám se inspirovat, co zajímavého či pozitivního na cizím hřišti uvidím. Bohužel však v sezoně moc času není.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Náš golfový klub opravdu žije klubovým životem, členové se rádi setkávají nejen při běžné hře, ale i na turnajích. Často k nám jezdí různé party golfistů, kteří si zde udělají svůj vlastní turnaj, ubytují se v Penzionu Adéla a stráví příjemný víkend v Beskydech. V areálu máme také dva tenisové kurty a přímo od penzionu začíná cyklostezka údolím rožnovské Bečvy. Práce s mládeží je naší dlouholetou tradicí (viz foto). Z našeho klubu vzešla řada skvělých mladých golfistů, začínal zde například Matěj Bača či Veronika Kedroňová, kteří se teď prosazují v české golfové reprezentaci. V klubu se pravidelně každý týden konají tréninky mládeže pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Golfový slovníček: Co znamená zahrát par? Kde je green a kde fervej?

Které známé osobnosti si u vás zahrály, nebo sem jezdí pravidelně?

Často u nás můžete ze známých golfistů potkat Stanislava Matuše. Byli u nás hrát lyžaři bratři Ondra a Tomáš Bankovi a Kryštof Krýzl. Několik her za rok u nás hraje herec David Suchařípa s Pavlem Němcem. A hrála u nás také tenistka Martina Hingisová, která také pochází z Rožnova.

Uplynulé období bylo složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Pandemie nás samozřejmě zasáhla, zejména na úvod sezony 2020, kdy jsme měli téměř měsíc zavřeno a poté jsme museli striktně dodržovat všechna omezení. Nemohli jsme pořádat turnaje ani další společenské akce, jako golfové akademie či firemní akce. Na druhou stranu však hráči chodili sami či se svými rodinnými příslušníky a hráli. Už se tolik nestarali o zlepšení či zhoršení svého handicapu, ale byli rádi na vzduchu a ve zdravém prostředí. Udělalo nám radost to, že nám členové zůstali věrní, nepřestali chodit a tvoří tu správnou klubovou atmosféru. Další radostí byl úspěch našich mladých golfistů. Dvě smíšená družstva mládeže postoupila do finálových kol celorepublikových soutěží a ukázala, že náš malý klub v konkurenci velkých klubů obstál na výbornou. Foto: archiv klubu

