Samotný resort pak slibuje hráčům skvělý požitek ze hry na mistrovském hřišti takzvaného linksového (zjednodušeně řečeno britského) charakteru.

Jeho pestrost spočívá v četných písečných bunkrech, charakteristická je také vlnící linie fervejí i zajímavě tvarované greeny a vodní překážky.

Není také divu, protože Ropice Golf Resort navrhl a modeloval špičkový rakouský architekt Hans Georg Erhardt.

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť

Jak se tam dostanete:



Areál je umístěn na západ od obce Ropice ležící mezi Třincem a Českým Těšínem.

adresa: č.p. 415, 739 61 Ropice

GPS: 49°42’15.26N,18°35’52.86E

kontakt: 737 208 892

e-mail: info@beskydgolf.com

web: www.beskydgolf.com

Ikonické místo? U nás je to vodní svět hned tří jamek, říká Lech Kubik

O tom, kdy se hráči v Ropicích mohou těšit na třetí devítku jamek na mistrovském hřišti, ale také o uplynulém období poznamenaném pandemií onemocnění covid-19 vyprávěl v rozhovoru pro Deník předseda představenstva společnosti Beskydská golfová Lech Kubik.

Lech Kubik, předseda představenstva společnosti Beskydská golfová Zdroj: Archiv L. KubikaJak dlouho už funguje golfový resort v Ropicích?

Areál funguje od roku 2004.

Jezdí k vám hráči z blízkého okolí, nebo i zdaleka?

Bohužel nedisponujeme ubytováním přímo v resortu, a tak naše hřiště převážně využívají hráči z dojezdové vzdálenosti, a to jak místní, tak i ze sousedního Polska a Slovenska.

Výbava na golf vás vyjde jen na pár tisíc. A ze začátku ji stačí zapůjčit

Čím lze na hru u vás nalákat zkušené, či naopak začínající golfisty?

Začínajícím hráčům můžeme nabídnout šestijamkové veřejné hřiště, kde za symbolický poplatek – 100 Kč od pondělí do čtvrtka, 150 Kč od pátku do neděle a o svátcích – mohou strávit celý den na golfu.

Samozřejmě mohou zdarma využívat také tréninkové plochy, které nyní opět rozšiřujeme. A pro zkušené hráče připravujeme skutečnou lahůdku, a to dalších devět jamek. Celý sedmadvacetijamkový areál by měl být otevřen na jaře roku 2023.

Která jamka je podle vás takříkajíc „ikonická“ pro vaše hřiště a proč?

Určitě mezi ně patří takzvaný vodní svět, tedy údolí s jamkami 16, 17 a 18.

Hrajete vy osobně také golf? Jak často a jaký máte handicap?

Ano, golf hraji už poměrně dlouho, handicap mám kolem 18, ale není to pro mne to rozhodující. Nejsem vysloveně turnajový hráč, spíše si chodím zahrát pro radost a relax s přáteli. Snažím se být na hřišti aspoň jednou týdně.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Beskydský golfový klub je již mnoho let Tréninkovým centrem mládeže, a každoroční úspěchy hovoří za vše. Letos naše ženy dosáhly na první místo v extralize, děvčata z družstva do 18 let na 3. místo, smíšená družstva do 16 let také 3. místo a konečně 4. místo na European Ladies‘ Club Trophy.

Golfový slovníček: Co znamená zahrát par? Kde je green a kde fervej?

Které známé osobnosti si u vás zahrály, nebo sem jezdí pravidelně?

I k nám na okraj republiky zavítají známé osobnosti, které naopak využívají anonymity a klidu našeho resortu. Jedná se o sportovce, herce či politiky.

Uplynulé období bylo složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu resortu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Ano, uplynulý rok byl už druhým, který byl poznamenám covidem. Loni už byla opatření mírnější a hru samotnou to až tak neovlivnilo, naopak se návštěvnost areálu zvýšila, i když už u nás začínaly přípravné práce k výstavbě třetí devítky, které přinášely omezení hry na hřišti.

Jsme rádi, že se opět začali vracet hráči, kteří se golfu už nevěnovali. Samozřejmě výrazně ubylo turnajů, firemních akcí a golfových klinik, ale věříme, že rok 2022 bude už takový, jak jsme byli zvyklí.

