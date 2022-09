Ostravice - hřiště

rok založení: 2009

počet jamek: 18

par: 72

obtížnost: 5/5

délka: 5874 m

ubytování: ano

restaurace: ano

Zajímavá je série jamek 2, 3 a 4 okolo vodního jezera, spektakulární je pak také odpaliště desítky, ze kterého míří míček prudce dolů do údolí. Definitivní prověrkou je pak táhlá závěrečná jamka číslo osmnáct ke klubovně.

A mimochodem, v uplynulých měsících do ostravického resortu vstoupila společnost Tatry Mountain Resorts, která patří mezi největší společnosti v oboru cestovního ruchu v Evropě: spravuje totiž celou řadu lyžařských středisek, zábavních center a aquaparků na Slovensku, v České republice, Polsku a Rakousku.

Jak se tam dostanete:



Hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Řidičům stačí odbočit z hlavní silnice vedoucí obcí dle směrovek.



adresa: Ostravice 75, 739 14 Ostravice

e-mail: info@golf-ostravice.cz

web: www.ostravice-golf.cz

telefon: 595 538 538, 724 907 913

Osobně mám rád jamku číslo 2. Ale u návštěvníků to vyhrává šestnáctka

O minulosti i budoucnosti jednoho z největších golfových resortů na Moravě hovořil v rozhovoru pro Deník ředitel Golf & Ski Resortu Ostravice Slavomír Dufek.

Jak dlouho už funguje váš golfový areál?

Slavomír Dufek, ředitel Golf & Ski Resort OstraviceZdroj: Archiv S. DufkaZačal vznikat v roce 2008 výstavbou golfového hřiště a o rok později výstavbou hotelových domečků. Hřiště bylo otevřeno v roce 2009, všech 18 jamek, areál postavil pan Otakar Albrecht.

Jezdí k vám spíše hráči z blízkého okolí, nebo i ti zdaleka?

V dnešní době mohu říci, že z celé ČR, Slovenska i Polska. Samozřejmě převažují kluboví hráči a ti z blízkého okolí. Opravdu velkou výhodou je , že nabízíme ubytování až pro 76 osob – a většina hráčů u nás stráví víc než jednu noc. V poslední době si nás našli polští golfisté, kteří mají málo hřišť ve své vlasti a díky menší jazykové bariéře jsou tu častými hosty. To samozřejmě platí i pro slovenské golfisty.

Čím byste na hru u vás nalákal zkušené, či naopak začínající golfisty?

Golf si vás musí podmanit – většina návštěvníků resortu to přijde zkusit při návštěvě nebo s kamarády a potom se pomalu vracejí – a tam je třeba přátelská atmosféra, aby neměli pocit, že je to hra jen pro „vyvolené“. Bohužel někdy tento výraz golf provází. Máme připraveny pro začínající golfisty dva balíčky. První se jmenuje A golf jsi už hrál? druhý Staň se golfistou – oba jsou za velmi rozumnou cenu a právě díky nim zájemce zjistí, že tento krásný a těžký sport může hrát kdokoliv.

Zkušení golfisté nás pak navštěvují velmi pravidelně – vědí, že hřiště je v super kondici a výhledy na Lysou horu se nikdy neokoukají. Ale opravdu je třeba říci, že i když je hřiště těžké svým charakterem, tak je oblíbené. O tom svědčí i první místo za předloňský rok u takzvaných Všudehrálů, kteří nás v této kategorii už poněkolikáté dali na první místo. Areál nabízí golfovou hru, ubytování, wellnesss i masáže, a i to jsou důvody, proč náš resort golfisté rádi navštěvují.

Která jamka je podle vás na vašem hřišti takříkajíc „ikonická“ a proč?

To je asi věc názoru, já osobně třeba mám rád tříparovou jamku číslo 2 – dlouhá, po pravé straně jezero, po levé biotop, ale když se to ze žlutých trefí, zhruba 174 metrů, a zahrajete par, tak to je pěkný adrenalin.

Nicméně v hlasování golfistů a návštěvníků resortu to u nás vyhrává pětiparová jamka č. 16, která byla vyhodnocena několikrát jamkou roku. Je to krásná dlouhá jamka, příležitost pro bombery, je také nejvýše položenou jamkou na hřišti a skýtá krásná panaromata, výhled na všechny velikány kolem resortu.

Výbava na golf vás vyjde jen na pár tisíc. A ze začátku ji stačí zapůjčit

Hrajete vy osobně golf? Jak často a jaký máte handicap?

Ano hraji, jedenkrát týdně. Handicap mám aktuálně 21. Ale hra je to taková, že jdu s mobilním telefonem v ruce a fotím si věci na hřišti, které je třeba napravit, zlepšit. Když pojedete golfovým autíčkem po hřišti, tak to nikdy neuvidíte jako hráč.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Ano, máme i dětskou golfovou akademii, kterou dlouhodobě vede pan Jindřich Byrtus. Děti se v akademii seznámí z golfem a koho to opravdu chytne, začne objíždět dětské golfové turnaje. V podstatě nejsme jen klub, ale především resort, který nabízí mnoho služeb pro své hosty. Nabízíme i půjčovnu elektrokol, zajistíme vyjížďky na koních, golfové akademie – je toho opravdu hodně.

Které známé osobnosti si u vás v areálu v minulosti zahrály, nebo sem dokonce jezdí pravidelně?

Nechci jmenovat všechny známé osobnosti – jezdí jich k nám dost – ale z těch, které jmenovat mohu, jsou to například herci David Suchařípa a Pavel Nečas. Ty zná v rámci Golf Circusu, kdy objeli během osmdesáti dní 105 golfových hřišť v ČR, asi každý.

Uplynulé období bylo pro všechny složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Během pandemie jsme se naučili jednu věc, a to reagovat na vše velmi rychle a řešit krizové situace jinak, ale to asi více lidí. Největší radost mám z toho, že se nám během toho nerozpadl úplně tým, že jsme to přestáli ve zdraví a v podstatě ihned po otevření začali fungovat v plném rozsahu služeb. A také z toho, že se nám klienti vracejí, protože zde najdou to, co hledají.

