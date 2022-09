Na olomouckém mistrovském hřišti je velký důraz kladen na náročnost a rozmanitost jednotlivých jamek, včetně jedné velmi atraktivní ostrovní (číslo 8). Všechny jamky ovšem mají menší či větší převýšení, které klade poměrně vysoké nároky na hru a také fyzickou kondici hráčů.

O kvalitu hracích ploch se stará zkušený tým green- keeperů a areál využívá i služeb externích odborníků na přípravu těch nejlepších PGA areálů v Evropě.

Především první devítka dá opravdu zabrat i zkušeným hráčům, protože se hraje takříkajíc nahoru dolů, druhá polovina mistrovského hřiště pak nabízí také krásné výhledy do okolí, hřiště je totiž velmi citlivě zasazeno do zalesněného kopcovitého terénu.

Jak se tam dostanete:

Z Olomouce po výpadovce směrem na Šternberk a poté odbočit doprava přes Tovéř a Dolany do místní části Dolany-Véska.

adresa: Dolany-Véska 89, 783 16

GPS: 49.6661758N, 17.3598556E

kontakt: 581 112 911, 733 691 333

e-mail: recepce@golfolomouc.cz

web: www.golfolomouc.cz

Manažerem olomouckého golfového resortu je Jan Kalabis mladší: v rozhovoru pro Deník vyprávěl například o tom, jak se tamní klub snaží pracovat i se začínajícími hráči a přitáhnout ke golfu i takové, kteří o něm mají zbytečné předsudky.

Jan Kalabis, manažer Golf Resort OlomoucZdroj: Web resortuJak dlouho už funguje golfové hřiště v Olomouci?

Areál funguje už od roku 1998 s tím, že vývoj jeho dispozic je postupný. Na začátku byla jen tréninková louka s malou budkou a drobným občerstvením. Následovala výstavba veřejného hřiště, které je určeno pro golfové začátečníky a postupným budováním mistrovského hřiště. Od roku 2012 byla zprovozněna moderní infrastruktura s velkou restaurací, deseti hotelovými pokoji a dalším zázemím, které tvoří výborné prostředí pro hráče všech výkonností, ale i firemní akce, konference, teambuildingy, svatby a další aktivity.

Jezdí k vám hráči z blízkého okolí, nebo i zdaleka?

Většina našich hráčů je ze spádové oblasti Olomouce a okolí, nicméně navštěvují nás hráči z celé Moravy a mnohdy i Čech a zahraničí.

Čím lze na hru u vás nalákat zkušené, či naopak začínající golfisty?

Práce s negolfisty je pro nás jedním z centrálních témat našich komunikačních snah. Spousta lidí má i dnes golf zaškatulkovaný jako drahou, snobskou aktivitu, která nemá se sportem nic společného a kde jsou dveře uzavřeny úzké skupině lidí. Realita je taková, že golf je úžasnou venkovní aktivitou, která je cenově dostupná téměř každému a rozhodně neplatí, že člověk potřebuje celý den, aby o golfu mohl byť jen přemýšlet. Celý den na golfu začátečníka vyjde na zhruba 500 Kč včetně zapůjčení holí a míčů. Chce to jen otevřenou mysl a nějakou míru trpělivosti a pravidelnosti. Vždy je nejlepší začít pod vedením někoho, kdo golfu rozumí. Není to rozhodně podmínkou, ale je to ohromnou výhodou. V letošním roce budeme organizovat nedělní skupinové začátečnické lekce a slibujeme si od nich další vlnu začínajících hráčů. Pro ty, které by tato varianta mohla zaujmout uvedu, že začátek těchto lekcí plánujeme na první polovinu dubna, cena za osobu bude cca 250 Kč a noví hráči si poté v ceně budou moci nově nabyté poznatky zkoušet po zbytek dne i včetně návštěvy veřejného hřiště. Na našem webu i sociálních médiích se v průběhu dalších týdnů objeví další podrobnosti. Není nic jednoduššího než přijet, vyzkoušet to a udělat si vlastní názor.

Která jamka je podle vás takříkajíc „ikonická“ pro vaše hřiště a proč?

Naší nejvíc fotogenickou jamkou je bezpochyby ostrovní jamka číslo 8 – 127 metrů z kopce na green, který je kompletně chráněný vodou, zkrátka adrenalinový zážitek zajištěný. Mými osobními favoritkami jsou ovšem jamky č. 16 a 17. Poskytují úžasná panoramata do okolí a díky vysoké trávě lemující reliéf jamky působí spíše britským dojmem.

Hrajete vy osobně také golf? Jak často a jaký máte handicap?

Měl jsem to štěstí, že jsem prošel skvělým systémem místních dětských tréninků, které se v tu dobu u nás zrovna rozjížděly. Díky tomu jsem ke golfu přimkl dost silně a podařilo se mi dostat se na handicap 0, na kterém se aktuálně držím. Frekvence mého hraní a tréninku se posledních několik sezon drží na průměru cca 1x týdně.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Jak jsem zmínil, práce s mládeží je jedním z hlavních předmětů činnosti našeho klubu. Jsme jedním z hřišť se statutem TCM (Tréninkové centrum mládeže) a tréninky na pravidelné bázi navštěvuje 70 až 90 dětí, rozdělených do skupin dle věku i výkonnosti. V létě pořádáme dětské tábory, rovněž rozdělené do skupin. Dětské tréninky jsou koncipovány tak, aby byly finančně co nejdostupnější a mnohdy dochází k tomu, že rodiče začnou hrát až poté, co začnou hrát jejich děti. Prvotně je třeba zaujme myšlenka, že budou jejich děti trávit čas aktivitou na čerstvém vzduchu, rozvíjející jak ducha, tak tělo – golfista nachodí během osmnácti jamek asi dvanáct kilometrů v členitém terénu. Díky svým dětem v sobě prolomí bariéry a zjistí, že se může jednat o skvělou společnou aktivitu. Golf je rodinným sportem.

Které známé osobnosti si u vás zahrály, nebo sem jezdí pravidelně?

Nejsme privátním klubem, takže dveře jsou otevřené každému. Známé osobnosti si k nám každopádně jezdí zahrát, mimo jiné například Ondřej Bank, Zbigniew Czendlik, Soňa Šuláková, Ondřej Hejma a další.

Uplynulé období bylo složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Golf je pro mnohé lidi únikem do přírody, takovou terapeutickou procházkou v zeleni. To platilo i v období covidu, dost možná víc než kdy jindy. Období to samozřejmě nebylo jednoduché, vzhledem k úplnému či částečnému omezení provozu restaurace, hotelu, akcí a dalších aktivit. Nicméně, v lidech tato doba z mého pohledu mnohdy probudila ještě větší pokoru a vděk za to, co máme jako lidé k dispozici. To je něco, co platí všeobecně, nejen v golfu. Jen je na to zase ohromně jednoduché zapomenout a brát to jako samozřejmost. Co mi rovněž dělá radost je to, že s golfem začíná čím dál víc lidí, protože se více zamýšlí nad svým zdravím a také proto, že jim již došly důvody, proč golf není pro ně. Foto: archiv J. Kalabiše

