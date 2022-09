Lipiny - hřiště



rok založení: 2012

počet jamek: 18

(9 mistrovské hřiště, 9 veřejné)

par: 76

délka: 6456 m

obtížnost: 4/5

ceník fee (9 jamek/18 jamek):

po-pá do 14 hodin: 400/700, po-pá od 14 hodin: 450/800, so-ne-svátek: 500/900 Kč

restaurace: ano

ubytování: ne

Golf Resort Lipiny je osmnáctijamkovým areálem, který nabídkou uspokojí profesionální hráče i začátečníky. Ve špičkově vybaveném golfovém resortu najdou devítijamkové mistrovské hřiště i devět jamek hřiště veřejného určeného pro začátečníky.

Nechybějí osvětlené cvičné plochy pro zdokonalení hry a zajímavě architektonicky řešená restaurace. Dominantou celého areálu je pak replika těžební věže, ze které je krásný výhled na golfové hřiště.

Výhodou jsou přijatelné ceny nastavené tak, aby se golf stal opravdu dostupným široké veřejnosti v Karviné i okolí. Pro vstup na mistrovské a veřejné hřiště také areál nevyžaduje žádné osvědčení, nutné je ovšem dodržovat tempo hry a golfovou etiketu.

Jak se tam dostanete:



Hřiště najdete na okraji Karviné v místní části Fryštát při silnici směrem na Ostravu.



adresa: Ostravská 2066/31, 733 01 Karviná-Fryštát

GPS: 49.848358, 18.516855

kontakt: 596 311 455, 725 044 292

e-mail: info@golflipiny.cz

web: www.golflipiny.cz

Pavel Malina: Jsme hřiště pro širokou veřejnost. A na Tigera zatím čekáme…

Golfový areál v Karviné pojmenovaný Lipiny vede Pavel Malina, s Deníkem se v rozhovoru podělil mimo jiné o zkušenosti z období covidové pandemie.

Jak dlouho už funguje golfový areál Lipiny?

Pavel MalinaZdroj: Web klubuAreál funguje od roku 2012, slavíme tedy jubilejní desátou sezonu.

Jezdí k vám hráči z blízkého okolí, nebo i zdaleka?

Jsme primárně hřiště pro obyvatele Karvinska, ale samozřejmě, že se u nás objeví i hráči zdaleka, kterým se donesou zvěsti o našem resortu.

Čím lze na hru u vás nalákat zkušené, či naopak začínající golfisty?

Máme fantastické veřejné hřiště, které je nutné si opravdu zahrát, a pro sportovní golfisty dlouhé mistrovské hřiště, dále špičkové osvětlené cvičné plochy a krásnou restauraci.

Která jamka je podle vás takříkajíc „ikonická“ pro vaše hřiště a proč?

Jamka číslo 2 na mistrovském hřišti (náročný pětipar s vodní překážkou) je takříkajíc naše signature hole.

Hrajete vy osobně také golf? Jak často a jaký máte handicap?

Hraji pro radost s kamarády, nejvíce na konci sezony, když ze mě pomalu padá stres z řízení resortu. Můj handicap je nyní 21,2.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Mládeži se soustavně věnujeme. Za posledních deset let jsme do golfu zaškolili mnoho dětí z regionu, zejména skrz Nadace OKD, příměstské tábory, školní výlety, exkurze a podobně.

V naší Dětské golfové škole trénuje padesát nadějných golfistů.

Golf je krásná hra opředená mýty. Jak na něj?

Které známé osobnosti si u vás zahrály, nebo sem jezdí pravidelně?

Naše cenová politika a služby jsou nastaveny tak, aby bylo hřiště přístupné široké veřejnosti, celebrity u nás tak snadno nepotkáte. Každopádně v Karviné hrál například Marek Eben, občas si u nás zatrénuje nejlepší český golfista roku 2019 Standa Matuš… a na toho Tigera Woodse stále čekáme. (úsměv)

Uplynulé období bylo složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Celé to období bylo pro nás všechny určitě zvláštní. Naštěstí byl golf hned zkraje zařazen mezi méně rizikové sporty. I přes omezení, kdy bylo možné hrát několik měsíců pouze ve dvoučlenných flajtech, bylo u nás v roce 2020 odehráno 23 831 kol.

Pro zajímavost, rok předtím to bylo 21 tisíc kol. Obě hřiště byla víceméně po celou sezonu plná, možná i z důvodu, že ostatní sporty tolik štěstí neměly. Nakonec se nám podařilo v pauzách, kdy byla nařízení uvolněna, zorganizovat čtyřicet turnajů a akcí. Naučilo nás to myslím tomu, že samotný golf – a po rundě pohodové kafe nebo pivko na terase restaurace – nejsou samozřejmostí.

gastrotip Deníku

Zámeček Petrovice



Zámeček PetroviceZdroj: Web podniku

9 km od hřiště

Restaurace využívá nejnovější kuchařské techniky, stejně jako sezonní suroviny od místních dodavatelů. Moderní jídla inspirovaná tradiční českou a francouzskou kuchyní v duchu „slow food“, překvapí i nejoblíbenějšími pokrmy z celého světa.

wellness tip Deníku

Hotel Sport



Hotel Sport LipinyZdroj: Web podniku



2 km od hřiště

Hotel se nachází v centru Karviné, nabízí bezplatné fitness centrum, saunu a masáže. Sídlí v budově, která zahrnuje také in-line kluziště, na místě si můžete zahrát badminton a squash, je vzdálen 500 metrů od krytého a venkovního bazénu.

