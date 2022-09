KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť

Obě čeladenská hřiště mají shodný par 72 a délku ze žlutých odpališť asi 5,7 km. Hřiště je velmi citlivě zasazeno do beskydské pahorkatiny, a díky zachování původních remízků a lesíků se zdá, jako by zde bylo odjakživa.

Hřiště Čeladná

rok založení: 2001

počet jamek: 36

par: 72/72

obtížnost: 4/5

délka: 5734/5726 m

ubytování: ano

restaurace: ano

Hřiště jsou pro hráče sportovní výzvou. Skrývají v sobě dlouhé, úzké hrací plochy lemované lesním porostem, řadu vodních a pískových překážek i zajímavý výškový profil. Díky dvěma hřištím je Golf Resort Čeladná schopen zachovat běžný provoz i v době konání turnaje na jedné z osmnáctek.

Součástí golfového zázemí jsou také cvičné plochy zahrnující prostorný driving range s venkovním i krytým stáním, putting green a chipping green.

Nabídku doplňuje také golfový Pro Shop, dále půjčovna golfových buggy, ručních i elektro vozíků, půjčovna golfového vybavení, šatny a FS simulátory. To vše se nachází v bezprostřední blízkosti golfové recepce a Restaurace GOLF, kam se můžete zajít občerstvit nebo poručit vítězný drink.

Další důležitou službou přímo v resortu je ubytování. Hosté mohou využít nový 4* hotel Tee House, jehož součástí je také wellness a hotelové fitcentrum, nebo se ubytovat v penzionu Club Apartments, který je přímo v budově golfového klubu.

Jak se tam dostanete:



Obec Čeladná se nachází v oblasti Moravskoslezských Beskyd, cca 35 km z Ostravy a cca 17 km od Frýdku-Místku. Odtud je nejlépe jet po rychlostní komunikaci č. 56 a dále odbočit na silnici č. 483, která vás dovede do Čeladné. Tam se vydejte směrem na Podolánky a po cca 1,2 km odbočte vpravo.



Ze všech směrů je cesta do resortu značena. Oblíbené je také vlakové spojení do Ostravy nebo letecké do Mošnova. Z obou těchto míst provádí resort svoz hostů vlastním shuttle busem.

Každá jamka je jiná a neopakovatelná, říká manažer resortu Jiří Vyvlečka

Nejen za golfem, ale také za rekreací a odpočinkem se jezdí do areálu Golf Resort Čeladná. „Naší prioritou je kvalita nabízených služeb,“ říká v rozhovoru pro Deník manažer resortu Jiří Vyvlečka.

Jiří Vyvlečka, manažer Golf Resortu ČeladnáZdroj: Archiv J. VyvlečkyO Čeladné se říká, že je domovem golfu. Kdy se tak stalo?

V roce 2001 byla slavnostně otevřena první osmnáctka. Z dnešního pohledu se vlastně jedná o hřiště The European Course, což jsou druhé devítky nynějších hřišť The Old Course a The New Course. Vše tenkrát probíhalo za účasti španělského hráče PGA M. A. Jiméneze, který se podílel jak na návrzích hřiště, tak na jeho výstavbě. V roce 2004 prošlo hřiště přestavbou a bylo dobudováno dalších 18 jamek do podoby, jak je známe dnes. Hřiště nabízí dlouhé, úzké hrací plochy lemované lesním porostem, řadu vodních a pískových překážek, ale má i zajímavý výškový profil a je pro každého golfistu sportovní výzvou.

Čím je Čeladná ještě výjimečná?

Především svým podhorským charakterem. Hřiště The Old Course je více kopcovité s poměrně úzkými, náročnými drahami a rozlehlými členitými greeny. Hřiště The New Course představuje kombinaci rovinatého links hřiště na první devítce a členitého terénu na druhé devítce. Každá jamka zaujme svou individualitou a neopakovatelností. Hřiště s podobným charakterem a rozlehlostí v ČR budete hledat jen těžko.

Hřiště v roce 2009, 2010 a 2011 prodělalo křest European PGA Tour. Je vhodné pro hráče všech kategorií, není příliš náročné?

Máte pravdu. Majitel od počátku stavěl hřiště s myšlenkou pořádání The European Tour. To se také projevilo na náročnosti hřiště, ale hlavně na nárocích na údržbu a přípravu všech hracích a tréninkových ploch. Tři ročníky The European Tour se na Čeladné s velkým úspěchem a sledovaností odehrály a pro celý resort je to dodnes velký přínos. Tým, zajišťující údržbu hřiště, se v těchto letech mnohé naučil a dodnes z těchto zkušeností čerpá. Hřiště na Čeladné mají svou náročnost, ale tím nechci říct, že jsou určená především pro výkonnostní hráče. Naopak! Ve snaze o zprůchodnění hřiště jsme před několika lety posunuli jednotlivá odpaliště tak, aby byla hra příjemná zejména rekreačním golfistům.

Lidé k vám nejezdí jen za golfem, ale také za rekreací a odpočinkem. Co všechno jste si pro ně na letošní sezonu připravili?

Golfová klientela je a určitě i nadále bude nejpočetnější skupinou návštěvníků, ale jsme moc rádi, že se k nám naučili jezdit i lidé mimo golf. Obecně je největší změnou posledních let v Golf Resortu Čeladná možnost ubytování přímo v resortu.

Jaké úrovně ubytování hostům nabízíte?

Našim hostům nabízíme dvě úrovně ubytování. První možností je ubytování přímo v budově golfového klubu, které prezentujeme jako Club Apartments a v rámci hotelové certifikace je oceněno třemi hvězdami. Druhou a významnější možností ubytování v resortu je nově otevřená budova Tee House, která kombinuje apartmánové bydlení a hotel certifikovaný čtyřmi hvězdami.

Je o Tee House velký zájem?

Tee House je v provozu třetí sezonu a je díky své architektuře, službám, designu a umístění mezi hosty velmi oblíben. V první fázi to bylo zejména z řad klientů, kteří si zde chtěli koupit apartmán, a nyní se jedná hlavně o hosty, kteří využívají služeb našeho hotelu.

Specializujete se také na wellness a masáže. Co všechno pro zákazníky připravujete?

Wellness je nedílnou součástí objektu Tee House a zahrnuje dvanáctimetrový bazén s celoroční teplotou vody 29°C, finskou a parní saunu, dvě odpočívárny, letní relaxační terasu a tři masérské boxy. Nabízíme také služby fyzioterapeuta, opravdovou novinkou je pak kosmetika a procedury značky Carol Joy London. Jedná se o velmi příjemné ošetření pleti s účinkem proti stárnutí. A zmínil bych i hotelové fitcentrum Tee House GYM, které je na hotelové fitcentrum nadstandardně vybaveno a je všem našim hostům plně k dispozici.

A s čím půjdete do sezony nové? Co všechno plánujete?

Myslím, že nabídka je vcelku obšírná a že není třeba chystat úplně nové věci. Soustředíme se na stabilizaci pracovního týmu a kvalitu nabízených služeb. To je z mého pohledu pro dobře fungující resort a hlavně pro spokojenost našich hostů klíčové. Všechny bych tímto rád pozval do Beskyd a nejlépe k nám na Čeladnou.

