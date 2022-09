Možná jste také slyšeli, že golf je nákladná hra, kterou si mohou dovolit jen snobové, nebo že to vlastně není žádný pořádný sport, když se u něj „jenom chodí“. Je obrovská škoda, že se podobné mýty stále šíří, nic přitom není vzdálenější pravdě.

Hole si můžete pro začátek zapůjčit

Především, věnovat se na rekreační úrovni golfu není finančně o nic náročnější než třeba lyžování nebo cyklistika. Pro úplně základní vyzkoušení vám na každém hřišti rádi zapůjčí pár golfových holí a míčků, což vás vyjde na několik stokorun. Pokud se pak rozhodnete pořídit si vybavení vlastní, třeba za sadu holí „z druhé ruky“ utratíte tisícovku nebo dvě. Ani úplně nové vybavení vás pak nemusí stát víc než pět tisíc, tedy podobně jako levnější lyže a určitě ne dráž, než kvalitní kolo.

Kdo se rozhodne golfu věnovat dlouhodobě, měl by počítat s nějakou počáteční investicí také do několika lekcí s trenérem, i u nich se ale ceny nijak neliší od poplatků třeba za lektora cizího jazyka.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Džíny, plavky či sandály nechte doma

Samotná hra na osmnáct jamek se pak dá v menších areálech pořídit i do tisíce korun, opět vás tedy vyjde podobně, jako třeba celodenní permanentka na lyžařský vlek.

Je pravda, že golfové prostředí si potrpí na psaná i nepsaná pravidla, nicméně brzy sami pochopíte, že mnohé z nich jsou ku prospěchu věci. Platí kupříkladu dress code, na jehož základě vás na golfové hřiště nepustí v džínách či sandálech, oboje má však kromě estetického i praktické důvody.

Sportovní tričko by mělo mít límeček, což odkazuje na tradici britských gentlemanů, a šortky by měly být ke kolenům (rozhodně ne plavky), jinak vám ale do výběru oblečení či značky nikdo mluvit nebude.

Výbava na golf vás vyjde jen na pár tisíc. A ze začátku ji stačí zapůjčit

Jak už bylo řečeno, pokud si chcete hru vyzkoušet, uděláte nejlépe, když se podíváte po nejbližším hřišti ve vašem okolí a zavoláte si tam. Personál vám poradí, kdy můžete přijet, a přidělí zkušeného odborníka, který vás s golfem seznámí.

A není toho málo, golf totiž vypadá v televizi možná snadně, ve skutečnosti je ale nesmírně obtížný na zvládnutí, a byť jen základní golfový švih si budete osvojovat delší dobu.

Nezapomínejte také na to, že golf se hraje různými typy holí podle toho, kde se zrovna míček nachází – a každá vyžaduje trochu jiný přístup.

Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Které překážky na vás budou číhat?

A oč tedy v golfu jde? Zjednodušeně řečeno dostat míček z odpaliště do jamky na co nejmenší počet ran, podobně jako třeba v minigolfu, který jste si jistě už někdy zkusili. Potíž je v tom, že jamky na opravdovém golfu mají přinejmenším desítky, spíš pak stovky metrů a terén není zdaleka rovný.

Ve hře vám budou navíc bránit překážky: některé jsou vodní, některé písečné bankry a některé tvoří prostě jen zvlněný terén. Některé úseky hřiště jsou označeny barevnými kolíky, které ohraničují buďto vodní překážku nebo oblast autu, kde míček skončit nesmí – v opačném případě hrajete znovu ze stejného místa a připočtete si jednu trestnou ránu navíc.

Golfový slovníček: Co znamená zahrát par? Kde je green a kde fervej?

Pozor, započítat si skutečně musíte všechny rány, ať už skutečné nebo trestné – a platí to dokonce i u promáchnutí, při kterém míč třeba vůbec netrefíte!

Když hrajete sami, nikdo vás samozřejmě kontrolovat nemůže, golf si ale zakládá na tradici sportu gentlemanů a není větší ostudy, než si úmyslně ubírat rány. Při soutěžní hře si hráči zapisují svá skóre navzájem a tím se eliminuje možnost omylu.

Jak vyplývá i z výše uvedeného, golf může být docela fyzicky náročnou disciplínou. Je totiž potřeba si uvědomit, že golfová hřiště mají na délku kolem pěti kilometrů, vy je ovšem neprojdete ideální „vzdušnou“ čarou, nýbrž křížem krážem. Za jedno golfové kolo čítající osmnáct jamek tak klidně můžete nachodit deset kilometrů, nebo i víc.

Bonusem je, že se přitom pohybujete v krásném přírodním prostředí a na čerstvém vzduchu. Nicméně jestliže se rozhodnete zajít se na golf napoprvé podívat jen jako divák, dejte velký pozor a přímo na samotné hřiště rozhodně nevstupujte. Golfový míček je totiž těžký a především nesmírně tvrdý, a i průměrní golfisté jej zvládají odpálit na vzdálenosti přes 150 metrů, takže se může velmi snadno stát, že člověka neznalého věci překvapí ze směru, odkud to nečeká!

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pro pohyb na golfovém hřišti ostatně platí právě kvůli bezpečnosti řada pravidel i pro samotné hráče – personál vás s nimi jistě seznámí během prvních základních lekcí. Ty úplně úvodní si ovšem nejspíš stejně užijete spíš na cvičných plochách, tréninkovém greenu (viz slovníček pojmů na straně 23) a odpalové loučce, takzvaném drivingu.

V minulosti bývala ke hře golfu vyžadována i jakási zkouška způsobilosti, nazývaná též zelená karta. Je to hlavně kvůli bezpečnosti a znalosti pravidel, jejímž porušováním byste hru kazili sobě i ostatním.

Mnohá hřiště už ji v dnešní době pro samotnou hru nevyžadují, nicméně pokud byste chtěli být registrováni u České golfové federace a zúčastňovat se amatérských turnajů, časem potřeba bude. Tahle investice (i s krátkým kursem v řádech pár tisícovek) se vám ale vyplatí, protože vám pomůže se v nástrahách golfu mnohem lépe zorientovat.

