Lhotka - hřiště



Rok otevření: 2016

Počet jamek: 6

Par: 18



Driving Range: 2

Pro trénink dlouhé hry až na 35 odpalištích. Délka dopadové plochy je 280 metrů,

resp. 200 metrů.

Putting Green: 2

cvičné jamkoviště až s 9 jamkami



restaurace: ano

ubytování: ne

Na hřiště je samozřejmostí vstup bez nutnosti vlastnit „zelenou kartu“ (osvědčení o hře). Zahraje si zde i úplný začátečník, který ovšem v případě, že bude bez doprovodu zkušeného golfisty, bude pečlivě seznámen s pravidly a zaškolen, jak se na hřišti chovat. Samozřejmostí je možnost získat tzv. „zelenou kartu“, která opravňuje ke hře na všech golfových hřištích.

V areálu se nachází dva patovací greeny pro nácvik golfových úderů do jamky, dva chipping greeny s pískovými překážkami (bankry), kde se trénuje krátká hra, a v neposlední řadě dvě plochy pro odpaly míčků (driving range) do vzdálenosti 200 metrů nebo 280 metrů, na kterých může najednou trénovat až 35 hráčů.

Část odpaliště je krytá, vyhřívaná a osvětlená, takže je možné trénovat celý rok do pozdních hodin. Ve Lhotce působí i Dětská akademie, jejíž výukový program je rozdělen na volnočasovou a výkonnostní třídu.

Trenéři se věnují nejen dětem z klubu, ale také začátečníkům a zkušeným hráčům, kdy všichni mají možnost zatrénovat si v profesionálních podmínkách.

V areálu se nachází i adventure golf s 18 jamkami, který hojně využívají hlavně rodiny s dětmi. Současně se zde pořádají mnohé turnaje pro firmy i jednotlivce a také velmi úspěšný mezinárodní turnaj „Ostrava open“ za účasti nejlepších hráčů z Evropy, včetně několika mistrů světa.

V roce 2022 se uskuteční 3. července a jistě bude stát za to se na něj přijít podívat, anebo si i zahrát a porovnat síly s nejlepšími hráči této zajímavé hry.

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť

Golf i moderní gastronomie



Nedílnou součástí Golf Parku Lhotka je stylové restaurační zařízení s bezbariérovým vstupem, wi-fi, dataprojektorem, prostorovým ozvučením, krbem a útulnou venkovní terasou. Nabízí služby denně od 8 do 21 hodin, můžete přijít posnídat, na své si přijdou i hlídači kalorií při výběru ze salátů, hlavní jídla se podávají formou menu či minutek, v nabídce jsou rovněž kvalitní vína.



Golf Park LhotkaZdroj: web podnikuVeškerý sortiment si lze objednat s dovozem zdarma do vzdálenosti 10 km. Specialitou podniku jsou vlastní uzené výrobky jako krkovice, vepřová panenka, losos, dále zavařené sýry, maso či skvělá paštika. Navíc jakoukoli akci, soukromou i pracovní, od snídaně po společenský večer pro vás ochotní zaměstnanci restaurace rádi připraví přímo na míru.



Cílem je proměnit radost z golfových výkonů v ještě větší radost z dobrého jídla. Domů si pak odvezete zážitek z výtečné gastronomie v kombinaci s golfovou zábavou.

Nadchla mne severská filozofie, říká majitel Golf Parku Lhotka Petr Konečný

Dva roky trvalo budování areálu, který vznikl mezi obcí Lhotka a dálnicí D1. Sousedí s krásným a dobře vybaveným sportovním areálem, kde je fotbalové hřiště, hřiště s umělou trávou, beach volejbal i dětské hřiště.

„Nabízíme sport i zábavu v přírodě a zeleni pro celé rodiny, kousek od centra Ostravy,“ říká o svém projektu jeho realizátor a majitel Golf parku Lhotka Petr Konečný.

Jak vás napadlo vybudovat ve Lhotce golfový areál?

Je tomu už zhruba deset let, kdy jsem se do Lhotky přestěhoval, mám zde i sídlo firmy. Do golfu jsem se zamiloval pro jeho soutěživost a také krásné prostředí, ve kterém se hraje.

Hodně se mi líbil přístup severských zemí, golfová hřiště se tam staví na nevyužitých plochách, které by jinak ležely ladem. A slouží široké veřejnosti, spoustu volného času na nich tráví celé rodiny.

Samozřejmě tam existují tradiční exkluzivní kluby, ale vedle nich jsou desítky veřejných golfových hřišť přístupných všem, od dětí po seniory. Není potřeba zelená karta a nemusíte být členem klubu. Tato filozofie mne absolutně nadchla, navíc jsem jednu takovou plochu objevil i ve Lhotce na bývalé skládce zarostlé tisíci náletových dřevin.

Golf je krásná hra opředená mýty. Jak na něj?

Od myšlenky k jejímu uskutečnění asi vedla dlouhá cesta…

S návrhem na vybudování sportovního areálu jsem zašel na radu obce, kde mne ale měli za blázna. Každopádně jsem všechny přesvědčil, že to myslím vážně a roce 2014 jsme začali stavět.

Vykáceli jsme nálety, vysadili nové stromy, upravili terén, zasadili trávu, udělalo se odvodnění i závlaha, vybudovaly se parkovací plochy i cvičné plochy pro golf.

Pak přišlo na řadu hřiště pro adventure golf a v neposlední řadě klubovna s restaurací. To vše jsme zvládli za dva roky a 13.května 2016 jsme hřiště slavnostně otevřeli.

V čem vidíte jeho výhody proti ostatním?

Určitě v tom, že je z centra Ostravy opravdu na dosah ruky a jsme tak dostupní pro každého. Cesta k nám trvá jen 10 minut autem či 15 minut městskou hromadnou dopravou. Zkušení hráči si u nás zatrénují v profesionálních podmínkách, a golfem nedotčení všeho věku u nás třeba najdou cestu ke krásné hře a zábavě na celý život. Naší prioritou je totiž naplnění myšlenky o přístupnosti golfu široké veřejnosti. Bez nutnosti klubových registrací, pořizování nákladné výbavy nebo dodržování dress code.

Golf Park proslul zázemím nejen pro špičkový trénink…

Pořádají se zde golfová soustředění dětí, kurzy jednotlivců i skupin nebo firemní teambuildingové akce spojené s golfem. Jsme otevření také těm, kteří se rozhodli tento sport vyzkoušet a nemají vlastní hole, rádi je zapůjčíme. Pamatováno je i na ty nejmenší. Využíváme komplexního tréninkového systému SNAG GOLF, který byl pro tyto děti vytvořen, a obsahuje všechny elementy golfové hry ve zjednodušené a dobře srozumitelné formě.

Golfový slovníček: Co znamená zahrát par? Kde je green a kde fervej?

Co připravujete pro novou sezonu?

Již tuto zimní sezonu jsme zprovoznili golfový simulátor, na němž si hráči mohou zahrát až 200 golfových hřišť z celého světa a také kvalitně zatrénovat v teple. Od letošního roku jsme také plnohodnotný golfový klub registrovaný u České golfové federace a již teď máme přes 100 členů. Plánujeme několik golfových turnajů jak na naší šestijamkové akademií, tak na adventure golfu. Mimo to připravujeme řadu kulturních a společenských akcí v areálu i v restauraci. A nesmím zapomenout na prázdninový provoz letního kina, o prázdninách budeme pořádat jako vždy i příměstské tábory pro děti. Velmi se těšíme, že po dvou letech budeme moci znovu přivítat řadu spokojených hráčů i zákazníků naší restaurace.

gastrotip Deníku

Green Hotel



Green Hotel PetřkoviceZdroj: web podniku



asi 3 km od hřiště na kraji obce Petřkovice

Bezbariérový hotel v Ostravě-Petřkovicích se nachází zhruba 4 km od centra Ostravy, blízko sjezdu 361 z dálnice D1. Restaurace s kapacitou 80 míst nabízí snídaně a obědové menu z kvalitních surovin.

wellness tip Deníku

Apartmánový dům Landek



Apartmánový dům LandekZdroj: web podniku

asi 4 km od hřiště

Luxusní wellness hotel v rezidenční čtvrti se nachází nedaleko Hornického muzea Landek Park a nabízí wellness centrum s bazénem, finskou a parní saunou, soláriem, posilovnou a masérem.

KAM NA GOLF? Podrobný přehled hřišť