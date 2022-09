Hřiště je ovšem postaveno prakticky na rovině, o členitost terénu se tak starají pouze umělé vyvýšeniny. Nenechte se ale zmást, na první pohled snadné jamky klamou, a už nejeden zdatný golfista se napoprvé šeredně spálil.

Hlavním úskalím je – jak název napovídá – voda. Její nástrahy čekají prakticky na každé jamce, a už první odpaliště umí slabší povahy znervóznit hned na úvod ranou přes potok a můstek. Skórovací může být naopak pětiparová trojka, následný kratší čtyřpar číslo 4 opět hrozí hned dvojicí vodních překážek.

Šestá jamka nabídne zvlněnou fervej a neméně vlnitý green, sedmička je pro změnu výzvou k přesným ranám, protože fervej je úzká, vlevo hrozí aut a vpravo další vodní pasti.

Na osmičce si zahrajete na green obklopený vodou ze všech stran a závěrečná jamka číslo 9 pak začíná dokonce přímo na molu vedoucímu k vodě – ani tenhle odpal tedy není nic pro slabé povahy. Voda pak střeží i poslední green…

Jak se tam dostanete:

Ostrožská Nová Ves leží asi 8 km od Uherského Hradiště. Pokud přijíždíte od Uherského Hradiště, dejte se směr Hodonín a Břeclav, po příjezdu do obce první odbočka vpravo. Pokud přijíždíte od Hodonína, projedete obcí a cca 100 m před koncem odbočíte vlevo.



adresa: Nádražní ulice, Ostrožská Nová Ves, PSČ 687 22

GPS: N: 49°0‘42,02‘‘, E: 17°26‘15.21‘‘

kontakt: +420 572 501 744

e-mail: prchlikova@golf-jezera.cz

web: www.golf-jezera.cz

Voda u nás umí golfisty překvapit, říká manažerka Renata Prchlíková

Dlouholetou manažerkou uherskohradišťského golfového klubu je Renata Prchlíková. „Jsme hřiště s přátelskou atmosférou,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Manažerka GC Jezera Renata PrchlíkováZdroj: GC JezeraJak dlouho už funguje golfový areál na Jezerech?

Golf club Uherské Hradiště byl založen v roce 2006 Jiřím Kozumplíkem a Petrem Hodným. V tomto roce jsme se také dohodli na vzájemné spolupráci, takže dá se říct, že jsem s hřištěm a klubem svázaná od jeho narození. Historie golfu v Ostrožské Nové Vsi začala otevřením indoor centra s golfovým simulátorem, cvičným greenem a odpalištěmi do sítí.

V roce 2007 přibyl driving range, o rok později byly otevřeny tři jamky a v roce 2009 znormována devítka. Od roku 2012 je hřiště v rukou nového majitele a mohl vzniknout Resort Jezera s restaurací, hotelem, zázemím a klubovnou. Celé hřiště bylo nově osázeno stromy, byl modernizován driving range a s ním spojené cvičné plochy.

Jezdí k vám hráči z blízkého okolí, nebo i zdaleka?

Našimi návštěvníky nejsou jen členové Golf clubu Uherské Hradiště. Jsme golfové hřiště s přátelskou domácí atmosférou a hráči z celé republiky si u nás rádi zahrají běžnou hru i turnaje, mohu říct, že se rádi vracejí. Naše rovinaté hřiště je také velmi oblíbeno hráči z řad seniorů. I když nemáme na hřišti bunkery – písečné překážky, disponujeme o to více vodními překážkami, a věřte, že dokáží mnohdy nemile překvapit – i když my tvrdíme, že v žádné správné dopadové zóně se voda nenachází. (úsměv)

Čím byste na hru u vás nalákala zkušené, či naopak začínající golfisty?

Když mám mluvit o golfu jako sportu, řekla bych, že se jedná o vášeň a také příjemně strávený čas. A tady si můžete vybrat, hrát totiž můžete sám, nebo s přáteli, ale především s celou rodinou. Přesto, že hra zaměstná vaši hlavu při výběru holí a zvolení správných vzdáleností, můžete si se svými spoluhráči také po celou dobu hry povídat, a přitom spolu soupeřit. Golf je určen pro hráče všech věkových kategorií. Můžete začít hrát v dětském věku, ale běžně k nám přicházejí dospělí hráči, kteří u nás začínají. V našich řadách je také spousta seniorů, kteří mají více než 70 let.

Která jamka je podle vás takříkajíc „ikonická“ pro vaše hřiště a proč?

Mně se nejvíc líbí jamka číslo 2, protože je situovaná k výhledu na hrad Buchlov. Ale hráči mají vždy oblíbenou tu jamku, kde se jim podaří zahrát nejlepší výsledky. Takže to může být vlastně každý den jiná jamka. Moje nejoblíbenější místo na hřišti je mimo herní plochy, je to uměle vytvořený kopec mezi odpališti jamek 4 a 8. My mu na hřišti říkáme naše K2. Odtud jsou startovány turnaje a je odtud pohled na celé hřiště jako na dlani.

Hrajete vy sama golf? Jak často a jaký máte handicap?

V současné době golf hraju málo. Moje hra určitě není přehlídkou skvělých úderů a svůj handicap neřeším už několik let, protože jsem na turnajích většinou v roli rozhodčího. Občas si na hřiště ráda zajdu se svými přáteli a nebo spolupracovníky.

Má váš golfový klub i další zajímavé aktivity? Jak je na tom například v práci s mládeží?

Pořádáme mnoho soutěží pro dospělé i pro mládež. Naše družstva se každoročně zapojují do celorepublikových soutěží. V současné době naši muži hrají II. ligu a ženy I. ligu. S mládeží pracujeme prostřednictvím dětských tréninkových skupin, které jsou rozděleny dle výkonnosti. v létě organizujeme příměstské tábory.

Které známé osobnosti si u vás zahrály, nebo sem jezdí pravidelně?

Z předloňska můžu zmínit třeba hokejistu Jakuba Voráčka, setkáváme se u nás také s lidmi, kteří jsou špičkou ve společenských oborech: lékaři, majitelé společností a podobně.

Uplynulé období bylo složité kvůli pandemii covid-19. Co ale vám a vašemu klubu udělalo v poslední době přesto největší radost?

Pandemie se samozřejmě, dotkla i našeho odvětví. Restaurace a hotel fungovaly v krizovém režimu, na hřišti jsme se museli řídit velmi přísnými podmínkami. Určitě bych ale našla i pozitivní dopad, jako je návrat hráčů, kteří se poslední roky golfu třeba nevěnovali. Přibyl také zájem těch nových. Věřím, že se situace brzy stabilizuje a všechna odvětví i běžný život se vrátí k normálu. To přeju jak golfistům, tak i všem ostatním, a ráda bych všechny na Jezera pozvala nejen nyní, ale i v budoucích lepších časech. Přeji všem pevné zdraví a hezkou hru. Foto: GC Jezera Uherské Hradiště

Gastrotip Deníku

Restaurace a Hotel Jezera



Restaurace a hotel JezeraZdroj: GC Jezera



Přímo v areálu hřiště v Ostrožské Nové Vsi

Restaurace přímo v budově u golfového hřiště nabízí velmi kvalitní gastronomický servis: snídaně, denní menu, stálý jídelní lístek a víkendové i sezonní nabídky.

Má 60 míst k sezení a dalších 50 na venkovní terase s krásným výhledem plus salonek o 35-40 místech. Nabízí se tak možnost uspořádat tady rodinné oslavy, svatby či firemní akce.

wellness tip Deníku

Wellness Hotelu Synot



Wellness hotelu SynotZdroj: Hotel Synot



necelých 10 km od hřiště (přes Uherské Hradiště)

příjemný relax. Hotel Synot najdete ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nabízí aquacentrum včetně bazénu s protiproudem a perlátorem, saunový svět, whirpoolové masáže, aquabar a další služby z oblasti wellness. Více najdete na www.synothotels.com

