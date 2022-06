„Vůbec bych neřekla, že jsme byly nějak zásadně lepší. Rumunky hodně tlačily na servisu i v útoku a chvilkami se to bránilo opravdu špatně," pokračovala.

Pro český výběr se určitě nejedná o nějaký výkřik do tmy. V rámci Evropské Zlaté ligy se totiž dostaly do finále podruhé z posledních tří pokusů. V roce 2019 celý turnaj dokázaly vyhrát, o rok později se kvůli covidu nehrálo a v minulém roce nepřešly semifinále a skončily čtvrté.

„Myslím si, že je český ženský volejbal opravdu na velkém vzestupu. To finále si opravdu zasloužíme, protože hrajeme opravdu dobrý volejbal. A moc bychom tento turnaj chtěly znovu vyhrát," konstatovala s hrdostí a odhodláním v hlase.

V roce 2020 přestoupila Orvošová do kvalitní polské soutěže, ve které nastupuje za klub BOSTIK Bielsko-Biała. Může tedy, po poměrně dlouhé době strávené v extraligové Olomouci, srovnávat úroveň obou soutěží, z nichž obecně lépe vychází právě ta polská.

„Myslím si, že v Polsku se hraje mnohem rychlejší volejbal. A jsou tam také větší jména než v české extralize. V tom ale bohužel hrají roli peníze," vysvětluje.

A jaké má nadějná rodačka z Charvát nedaleko Olomouce plány a ambice do budoucna? „V příští sezoně bych ještě chtěla zůstat v Polsku a někdy v budoucnu bych se chtěla podívat do italské A1. Anebo klidně i do nějaké vyšší ligy. A je mi už celkem jedno, do jakého týmu. Už jenom dostat se se tam je čest," popisuje

A jelikož se zápas proti Rumunkám hrál v Gabčiném rodném kraji, naskytla se také otázka, zda měla alespoň na chvíli čas stavit se domů. „Po sezoně jsem měla týden volna, který jsem s rodinou strávila. Tady to mám také dost blízko, ale bohužel to nestíhám," uzavřela Gabriela Orvošová.