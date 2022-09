„Do Chrudimi jsme už přijeli trochu více připraveni po taktické stránce. Paradoxně se nám ale absolutně nepovedl začátek, kdy jsme po půlminutě prohrávali 0:2 kvůli naprosto zbytečným chybám. Pak bych ale řekl, že už jsme začali podávat kvalitní výkon, až nadstandardní. Chrudim držela míč, my jsme ale dobře bránili. Dobře nás také držel Radek Janečka v brance," popisoval průběh zápasu hrající olomoucký trenér Martin Janečka.

Hanákům se skutečně proti patnáctinásobnému mistrovi nepodařil start. V první minutě se gólově prosadili Martin Doša s Evertonem, v šesté minutě přidal třetí zásah Pavel Drozd a v šestnácté potom ten samý hráč upravil na 4:0. Tímto skóre ale úvodní půle neskončila. Os vteřin před jeho koncem jej totiž totiž zkorigoval Lukáš Kočiš.

„Několikrát jsme vyrazili do brejkových situací a dvakrát šli sami na gólmana. Potom jsme však dostali další dva góly. Chvíli před půlí jsme však snížili na 1:4 a vypadalo to pro nás velmi příznivě," pokračoval spokojeným hlasem hrající kouč Vysokoškoláků.

Po změně stran zkompletoval hattrick Pavel Drozd, druhý a třetí gól si připsal i Everton, druhý gól si připsal i Doša s Davidem Drozdem a jednou se trefil i Capinha.

„Druhá půle se nesla v podobném tempu jako ta první. Chrudim postupně ukazovala svou kvalitu a nějaké góly nám vstřelila. Do stavu 1:7 ale naše hra stále snesla určité parametry. Ke konci už nám ale došly síly a obdrželi tři laciné góly. Celkový výkon hodnotím pozitivně. Může to pro nás být takový odrazový můstek," říká Janečka s nadějí v hlase.

„Tohle by měl být poslední zápas, kdy se sestava ještě tvořila. Bylo to i z důvodů pracovních, fotbalových či zdravotních. Příští týden proti Plzni už bychom ale měli být kompletní. Mám přislíbeno, že už by měli hrát všichni," dodal.

Úplně jiný sport

Olomoučtí futsalisté tak za sebou mají své první dva zápasy v nejvyšší soutěži na hřištích dvou obrovských favoritů, jejichž řady tvoří čistě profesionálové. Oba tyto zápasy měly stejný výsledek, a to 1:11. Kouče Janečka se ale snaží na věci stále hledat pozitiva.

„Konečně zažíváme futsal ve své plné kráse. Dostáváme se do úplně jiných zápasových situací než ve druhé lize. Na Spartě to byl pro nás naprostý šok, teď si na to už ale trochu zvykáme. Druhá liga je oproti té první úplně jiný sport. Věřím ale, že postupem času se můžeme stát konkurenceschopnými," vysvětluje.

Chceme navázat na kvalitní taktický výkon

Ve třetím kole se on se svými svěřenci poprvé ukáže domácím fanouškům. V pátek 9. září totiž v olomoucké UP hale Hanáci přivítají dalšího extrémně silného soupeře. ím nebude nikdo jiný, než úřadující vicemistr z Plzně.

„Chceme navázat na taktický výkon z Chrudimi. Něco takového by nám proti této české špičce mělo vyhovovat. Dále chceme trochu zrychlit střídání a pokusit se vstřelit nějaké góly," věří.

Přes Baník chceme postoupit

Mimo ligy ale čeká Olomoučany i domácí pohár. V tom se v pondělí 12. září střetnou v Ostravě se svým loňským druholigovým soupeřem - Baníkem.

„Určitě chceme postoupit. Baník se navíc snaží hrát stylem podobným týmům z 1. ligy, takže i z tohoto pohledu to pro nás bude dobrá příprava na další ligové zápasy. Hlavním cílem ale samozřejmě zůstává postup," hlásí sebevědomě.

A jaké jsou pohárové ambice Vysokoškoláků? „Hodně se to bude odvíjet od soupeřů. Kdyby se všechno sešlo, tak semifinále by byl opravdu obrovský úspěch. Bude to ale těžké," uzavřel Martin Janečka.

FK Chrudim - SKUP Futsal Olomouc 11:1 (4:1)

Branky: 1. Doša, 1. Everton, 6. P. Drozd, 16. P. Drozd, 22. Drozd, 27. Doša, 30. D. Drozd, 33. Everton, 37. D. Drozd, 39. Capinha, 40. Everton – 20. Kočiš. Rozhodčí: Slanina, Rygl – Soukupová. ŽK: Tilkeridis, M. Janečka (oba OLO).

Chrudim: Dudu (Javorski) – Everton, Mareš, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Šejvl, Torres, Balog, Radovanovič, Capinha. Trenér: Felipe Conde.

Olomouc: R. Janečka – Kmínek, Lapčík, Kočiš, Brázdil, M. Janečka, Šafránek, Tilkeridis. Trenér: Martin Janečka.