O pět gólů Hanáků se postaralo pět různých střelců, na straně hostů se dvěma přesnými zásahy blýskl Milan Ševčík.

Obraz prvního poločasu dával všem jednoznačně najevo, že se skutečně jedná šlágr celého kola. A lépe začali hosté. Už ve třetí minutě totiž přesně zamířil Milan Ševčík a poslal svůj tým do vedení. Na konci desáté minuty se pak k míči po rychle rozehraném autu dostal Ondřej Nový a propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli a hráči tak úplně neplnili pokyny trenérů. Nakonec se k nám ale štěstí otočilo čelem a my jsme to ubojovali,“ řekl v rozhovoru předseda týmu SKUP futsal Olomouc Nikolas Tilkeridis.

Hanáci záhy dokázali, že pro ně dvoubranková ztráta neznamená nic neřešitelného. Už ve dvanácté minutě se totiž dostal k dorážce střely jednoho ze svých spoluhráčů Martin Janečka a poprvé v zápase rozvlnil síť za Markem Vrbou. A první poločas ještě nebyl zdaleka u konce. V patnácté minutě nejdříve stav skóre po Brázdilově asistenci srovnal Martin Lorenc a za dalších jednačtyřicet vteřin později poslal Olomoucké do vedení David Lošťák. První poločas tedy skončil těsným vedením domácího týmu.

V druhé půli se ještě nehrálo dlouho a skóre bylo znovu vyrovnané. Po necelé minutě a půl totiž Pallův přímý kop dorazil do branky a připsal si navíc i svůj druhý gól v zápase. A ve dvacáté sedmé minutě se hosté mohli znovu radovat z vedení. Ondřej Nový poslal parádní přihrávku za olomouckou obranu na Matěje Rozehnala a ten se přízemní střelou nemýlil.

Vedení vydrželo Vyškovským pět minut a dvacet osm vteřin. Potom se totiž Hanáci vydali do akce tří proti dvěma a do prázdné branky nakonec míč uklidil Martin Zapletal.

A minutu a sedmnáct vteřin před koncem to přišlo. Ve skrumáži vzniklé před hostující brankou se nejlépe zorientoval Petr Brázdil a mezi nohama Marka Vrby nasměroval svůj tým k důležitým třem bodům.

Olomoučtí futsalisté mají odehráno devět kol, v nichž si připsali osm výher a pouhou jednu remízu. „Takovéto výsledky jsme absolutně nečekali, cílem bylo hrát v lepším středu tabulky. Do dalších bojů však jdeme s pokorou a žádné velké plány si zatím neděláme,“ řekl k současné situaci Tilkeridis

Řeč přišla i na skvělou diváckou kulisu tohoto zápasu. „Dnes nás podporovalo nějakých dvě stě padesát skvělých diváků, kterým bych za tuto podporu chtěl obrovsky poděkovat. O takovém čísle se nám ani nesnilo a my svou hrou budeme samozřejmě usilovat o to, aby v takovýchto počtech chodili co nejčastěji,“ uzavřel Tilkeridis.

SKUP Olomouc – Amor Kloboučky Vyškov 5:4 (3:2)

Branky a nahrávky: 12. Janečka, 15. Lorenc (Brázdil), 16. Lošťák (Kováč), 32. Zapletal (Šipka), 39. Brázdil – 3. Ševčík, 10. Nový (Rozehnal), 22. Ševčík (Palla), 27. Rozehnal (Nový). Žluté karty: Zapletal, Vykydal – Rozehnal, Vrba. Rozhodčí: Štipčák, Šenkýř. Diváci: 250.

DAVID KUBATÍK