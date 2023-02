Hanáci vstoupili do utkání více než parádně. V průběhu šesté minuty se trefili Jan Křižák s Patrikem Kmínkem a po Vobořilově snížení v minutě jedenácté jim necelé dvě minuty před přestávkou vrátil dvoubrankové vedení Martin Janečka.

Druhá půle pak přinesla brankové hody. A to zejména ve prospěch Olomoučanů. Ve 24. a 27. minutě se trefili Jan Šipka s Petrem Brázdilem a bylo to už 5:1. O chvíli poději snížil z penalty Radosta a domácí se pustili do power-play, které brzy potrestal znovu Brázdil.

O minutu a půl později přidal svůj druhý gól i Šipka a bylo to už 7:2. Za minutu sice snížil Jaroslav Zápotocký, to ale borce z Hané neodradilo. Ve 37. minutě se trefil podruhé i Martin Janečka.

A to stále nebylo vše. Koc snížil na 8:4, na což zareagovali ještě Martin Lapčík a Patrik Kmínek, který se taktéž trefil podruhé v zápase. Hanáci tak ústeckému Rapidu načepovali desítku a posunuli se znovu do první osmičky. Příští kolo si doma zahrají se sedmým Perštejnem, na který aktuálně ztrácejí pouhé tři body.

„Trošku více jsme se po taktické stránce zaměřili na obrannou fázi. Vysvětlili jsme si nějaké principy a já jsem rád, že kluci mé pokyny začali i dodržovat," vysvětluje Martin Janečka důvod, proč už v posledních zápasech jeho svěřenci a spoluhráči v jednom už neinkasují tolik branek jako dříve.

„Musíme pokračovat v našich zodpovědných výkonech, které podáváme v posledních čtyřech kolech. Nyní bude důležité porazit doma Perštejn. Velice mě těší, že s našimi tabulkovými sousedy zatím dokážeme hrát opravdu velice dobře a přehrávat je," uzavřel.

FC Rapid Ústí nad Labem - SKUP Futsal Olomouc 4:10 (1:3)

Branky: 11. Vobořil, 29. Radosta (pen.), 34. Ja. Zápotocký, 38. Koc – 6. Křižák, 6. a 40. Kmínek, 19. a 37. M. Janečka, 24. a 33. Šipka, 27. a 32. Brázdil, 39. Lapčík. Rozhodčí: Chládek – Lasch, J. Vlašič. Karty: Novák– 38. M. Janečka. Diváci: 68.

Ústí nad Labem: Klečka – Ja. Zápotocký, Ji. Zápotocký, Vobořil, Gajdoš – Radosta, Koc, Novák, Vondrka - od 30. Mraček. Trenér: Martin Dlouhý.

Olomouc: R. Janečka – Šipka, Lapčík, Kmínek, Křižák – M. Janečka, Brázdil.Trenér: Martin Janečka (hrající).