Do zápasu ale vstoupili lépe hosté. Už po pěti a půl minutách se dokázal gólově prosadit Šimon Štanglica, čímž poslal Východočechy do vedení. Od tohoto okamžiku ale uběhlo pouhých šest minut a skóre bylo díky dvěma Janečkovým zásahům opačné.

Poté až do první sirény probíhala na olomoucké palubovce pravá a nefalšovaná futsalová bitva, která by se jistě nemusela příliš klonit před prvoligovou úrovní. Žádný další přesný zásah už ale nepřinesla. „Rozhodující podle mě bylo, že jsme se vrátili k tomu, co nás zdobilo před dvěma lety, když jsme vyhráli druhou ligu. Agresivita, týmovost, bojovnost, srdíčko,“ těšilo po zápase viditelně dobře naladěného snipera.

Sedm branek za poločas

Ani po změně stran neměla úroveň hry sestupnou tendenci. Právě naopak. Po jednačtyřiceti vteřinách sice srovnal hostující David Novák, za dalších devatenáct ale vedení domácím barvám znovu vrátil kapitán David Lošťák.

Pak přišel do olomoucké sportovní haly menší šok. Mezi 33. a 34. minutou se během dvaačtyřiceti vteřin prosadili David Novák s Adamem Velinským a strhli vedení na stranu hostů.

A tak přišel znovu na scénu Martin Janečka. Čtyři a čtvrt minuty před koncem vyrovnal a pouhých padesát sedm vteřin před koncem přihrál na vítězný gól Janu Šipkovi. Šipka pak ještě skóre uzavřel svou překvapivou střelou v poslední vteřině utkání.

Hanáci tak dokázali největšího favorita soutěže porazit již podruhé z dosavadních tří vzájemných zápasů. Po výhře 7:5 v šestém kole na soupeřově hřišti zvítězili nyní 6:4.

„Jsem velice rád, že dokážeme porazit tak skvělý tým, kterým Vysoké Mýto bezesporu je. Znamená to už pro nás totiž nějaké měřítko. Ukazatel, že futsalově rosteme a můžeme se rovnat s takovými týmy a potom je i porážet,“ řekl olomoucký střelec, který je na palubovce nepřehlédnutelný nejen díky svým dlouhým vousům.

Hattrick legendě

Pro olomouckého borce s číslem 8 na zádech se ale nejednalo jen tak o nějaký obyčejný hattrick. Dokázal ho totiž nastřílet největší české legendě a ještě stále i reprezentačnímu gólmanovi Liboru Gerčákovi. „Přiznám se, že na hřišti mi to ani tak nedošlo. Je to ale pecka. Před dvěma měsíci dostal na mistrovství světa od Brazilců za celý zápas čtyři góly a my jsme mu jich v posledních dvou zápasech dokázali nastřílet sedm a šest. Vnímáme to také jako obrovský úspěch,“ řekl s úsměvem na tváři.

A tak se zdá, že posledním problémem, který může Hanáky v poslední době trápit, jsou nízké návštěvy na jejich domácích zápasech. „Mrzí nás to. Bohužel. V dnešní době je ale vytvoření nějaké větší popularity poměrně těžké. Snažíme se pro to dělat ale maximum. Jak našimi výsledky na hřišti, tak i po PR stránce. Již brzy zase vyzkoušíme i nějaké promo akce, abychom tady těch lidí dostali více. Na druhou stranu bych ale chtěl podotknout, že ti, co tady do haly přijdou, dokážou vytvořit velice slušnou atmosféru,“ uzavřel pozápasový rozhovor Martin Janečka.

Autor: David Kubatík

SK UP Olomouc – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 6:4 (2:1)

Branky: 9., 12. a 36. M. Janečka, 21. Lošťák, 40. a 40. Šipka – 6. Štanglica, 21. Novák, 33. Novák, 34. Velinský.

Rozhodčí: Jurča, Štipčák. ŽK: Tilkeridis, M. Janečka – Velinský, Lipavský, Ráliš.

Olomouc: Janečka R. – Lopčík, Lošťák, Janečka M., Brázdil, Šipka J., Šipka A., Tilkeridis.

Vysoké Mýto: Gerčák – Rajnoch, Velinský, Novotný, Lipavský, Novák, Štanglica, Ráliš M., Ráliš D., Mach, Špinar.