„Jsem za to velice rád. Vytvořil jsem si i v tom zápase i nějaké gólovky, ale stále mi bohužel chybí klid v zakončení. Tréninků s klukama jsem přece jen ještě neabsolvoval tolik. Tak snad se poštěstí v příští sezoně a připíšu si ještě nějakou další nominaci, ale od toho tady primárně nejsem," říká 27letý borec, který má jinak v klubu na starost zejména marketingovou stránku.

„Kluci mě před zápasem podporovali, co to jen šlo. Osobně jsem ale žádnou velkou nervozitu nepociťoval. Věděl jsem totiž, že kvůli marodce se nám nepodařilo poskládat tým, se kterým bychom mohli Liberci konkurovat. Kdyby nás bylo ale alespoň o dva více, byl by ten zápas úplně jiný. Vždyť třeba Honza Šipka v podstatě za celý zápas neslezl ze hřiště," dodal.

Rozšiřujeme mládež

Olomoučtí futsalisté se i přes konečné deváté místo nemají absolutně za co stydět. Ve své premiérové sezoně mezi českou elitou totiž dokázali nejednoho nadšence do tohoto sportu přesvědčit, že zde jednoznačně nebudou pouze do počtu, jak se možná na začátku soutěže mohlo zdát.

FOTO: Ze snů o play-off sešlo. Oslabení futsalisté padli v Liberci a jsou devátí

„Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že skončíme těsně před branami play-off, nevěřil bych mu. Byli jsme sice namotivovaní, ale nalejme si čistého vína. Skutečně jsme nečekali, že budeme schopni konkurovat týmům jako Sparta a Slavia, nebo že dokonce porazíme brněnský Helas či Mělník," popisuje.

„Máme za sebou teprve třetí klubovou sezonu a stále se to snažíme posouvat. Jak herně, organizačně, tak i po stránce propagace. A také vytváříme mládež, která je také velmi důležitá," doplnil hned druhým dechem.

Mládežnické kategorie musel olomoucký celek vytvořit před sezonou povinně. Byla to totiž jedna z podmínek pro účast v první lize. Nyní se ale zdá, že to vzali Hanáci vážně a budou na tom i nadále pracovat.

„Už máme kategorie U19 a U17 a nyní plánujeme vytvořit i U15. Nataháme tam ty kluky z fotbalu, protože třeba přes zimu toho vyžití moc nemají. Navíc pro ně může být lákadlem, že by najednou hráli první žákovskou ligu a navíc se skvěle připravili na jaro," plánuje.

Klub musí fungovat efektivně

Ale zpět k A-týmu. Sezona tedy skončilo. Bez vysněného play-off, na druhou stranu s luxusním desetibodovým, respektive jedenáctibodovým náskokem na sestupové příčky, které nakonec zbyly na Vysoké Mýto a Ústí nad Labem. Pro naprostou většinu hráčů to tak znamená jediné - více času na vrcholící zimní přípravu fotbalových soutěží. Neznamená to ale, že by se život ve SKUP Futsalu zastavil nadobro.

„Máme teď domluvených pár společných meetingů. Určitě chceme rozšířit naše vedení. Tak jak se nám to podařilo nedávno s hráčem Patrikem Kmínkem. Rádi bychom ale dotáhli i někoho zvenku, aby bylo fungování co nejefektivnější. Chceme také docílit toho, aby se pro většinu kluků, pro které je nyní na prvním místě fotbal, stal tou jedničkou právě futsal," vysvětluje Stodůlka.

Tělocvikářský futsalový tým

I on se dříve věnoval velkému fotbalu. Nastupoval za mládežnické výběry Slovácka, Kunovic, Starého Města a chvíli hrál i za muže Jarošova z Pardubického kraje. Dnes už však aktivně nehraje. Jak sám říká, od nástupu na vysokou školu a poté i do práce šel fotbal do pozadí. I tak ale byl společně s Nikolasem Tilkeridisem a Tomášem Palínkem jedním ze zakládajících členů olomouckého futsalu.

Nyní se profesně věnuje učení na základní škole ve Starém Městě, kde na druhém stupni učí tělocvik a zeměpis. „Tak nějak jsme to v klubu propojili, protože Martin Janečka, Honza Šipka, Martin Zapletal i Nikolas Tilkeridis jsou taktéž učitelé. Dalo by se tedy říci, že jsme takový tělocvikářský futsalový tým," zasmál se na závěr Štěpán Stodůlka.